Das kräftige Septemberhoch über Mitteleuropa wandert zur Ukraine, bleibt aber bis Wochenmitte ausschlaggebend für unser Wetter. Zunehmende Labilität in der Atmosphäre könnte im Laufe des Mittwochs ein leicht erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko auslösen. Anschließend scheint ein neues Hoch über Skandinavien die Initiative zu übernehmen. Mit auffrischendem Nordostwind wird es jedoch kühler.

Am Wochenende könnte dann voraussichtlich ein Tief über der Biskaya einige Regenwolken nach Mitteleuropa transportieren.

Vorhersage, Montag: Die Woche startet mit dünnen Schleierwolken, die die Sonne teilweise milchig abschirmen. Trotzdem kann sich die Luftmasse bis zum Nachmittag auf sehr warme Spätsommerwerte erwärmen.

Dienstag: Heute strahlt die Sonne verbreitet von einem nahezu wolkenlosen Himmel und treibt die Temperaturen im Laufe des Nachmittags häufig über die 30-Grad-Marke.

Mittwoch: Der Tag startet wieder sonnig, bevor gegen Mittag dünne Schleierwolken aufziehen. Im Laufe des Nachmittags entwickeln sich dann zum Teil auch mächtigere Haufenwolken, die Regengüsse und Gewitter produzieren können. Zuvor wird es nochmals sehr warm bis heiß.

Weiterer Trend: Am Donnerstag scheint wieder häufig die Sonne von einem meist nur leicht bewölkten Himmel. Der auffrischende Nordost- bis Ostwind dämpft jedoch die Temperaturen. Am Freitag breiten sich Schleierwolken aus, sonst bleibt es freundlich und trocken. Der Ostwind drückt die Temperaturen weiter nach unten. Am Samstag und Sonntag werden die Wolken kompakter und bringen vor allem am Sonntag Regen oder Schauer, vereinzelt auch mit Blitz und Donner. Die Tagestemperaturen liegen noch bei recht angenehmen 20 bis 23 Grad.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 13 bis 16, Dienstag 14 bis 17, Mittwoch 15 bis 18, Donnerstag 15 bis 18.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 26 bis 29, Dienstag 29 bis 32, Mittwoch 28 bis 31, Donnerstag 26 bis 29.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 35 bis 45, Donnerstag 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 0 bis 4, Donnerstag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 9 bis 10, Dienstag 11 bis 12, Mittwoch 8 bis 9, Donnerstag 11 bis 12.

Windrichtung und -stärke: Montag Südost 2 bis 3, Dienstag Variabel 2 bis 3, Mittwoch Variabel 2 bis 3, Donnerstag Ost 4.