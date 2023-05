Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgrund nur schwachen Luftdruckgegensätzen bleibt die Wettersituation in Mitteleuropa zunächst noch ruhig. Am Freitag und Samstag überqueren vom Atlantik kommende Störungsgebiete die Region von Westen her. Dabei gelangt wieder etwas mildere Luft in die Nordpfalz. Im Übergangsbereich droht jedoch vorübergehend Schneefall-Gefahr. Am Sonntag sorgt ein kleines Hoch für Wetterberuhigung.

Vorhersage, Donnerstag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen mit schüchternen Sonnenstrahlen dominieren die Wolken; in höheren Lagen ist es teilweise auch neblig-trüb.