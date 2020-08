Im Vorfeld eines kräftigen Tiefs über dem Atlantik wird nochmals heiße Luft aus subtropischen Breiten angesaugt. Hinter der Kaltfront des Tiefs, die uns voraussichtlich von Freitag auf Samstag überqueren wird, drohen in unserer Region kräftige Regengüsse und Gewitter. Anschließend wird die unangenehme Schwüle durch angenehmere Atlantikluft ersetzt.

Vorhersage, Donnerstag: Nach morgendlichen Restwolken setzt sich schon bald die Sonne durch und heizt die Luft im wieder kräftig auf. Am Nachmittag wird verbreitet wieder die 30-Grad-Marke überschritten.

Freitag: Heute halten sich zunächst dichtere Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern. Über Mittag brennt aber wieder häufig die Sonne vom blauen oder nur leicht bewölkten Himmel und es wird wahrscheinlich ein letztes Mal sehr heiß. Am späten Abend und in der Nacht auf Samstag brauen sich von Frankreich her kräftige Regen- und Gewitterwolken zusammen und bringen wohltuende Abkühlung.

Samstag: Vormittags fällt aus kompakten Schichtwolken noch gelegentlich etwas Regen. Ab Mittag trocknet die Luft ab und die Sonne meldet sich zu Wort. Im Vergleich zu den beiden Vortagen werden die Temperaturen bei einem frischen Wind deutlich angenehmer.

Sonntag: Heute gibt es bei mäßigem Wind eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Nur vereinzelt gehen Schauer nieder. Die Temperaturen bewegen sich im angenehm warmen Bereich.

Weiterer Trend: Bis Wochenmitte wechseln sich freundliche Abschnitte mit durchziehenden Wolkenfeldern ab, Schauer treten aber nur selten auf. Nach erfrischenden Nächten wird es tagsüber spätsommerlich warm.