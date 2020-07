Der nach Mitteleuropa ausgerichtete Keil des Azorenhochs sorgt für einen freundlichen und warmen Wochenbeginn. Er wird jedoch morgen wieder abgebaut. Im Anschluss gelangen von den Britischen Inseln her einige Störungsgebiete nach Deutschland, die auch in unserer Region eine neuerlich eher durchwachsene Witterungsperiode mit örtlichen Regenfällen oder Schauern einleiten. Zum Wochenende wandert das Hoch vom Atlantik mit seinem Schwerpunkt voraussichtlich bis in unsere Breiten. Somit kann der Sommer einen neuen Anlauf wagen.

Vorhersage, Montag:

Am Vormittag halten sich zum Teil dünne Schleierwolken, die jedoch bis zum Nachmittag weitgehend verschwinden. Sonst scheint neben einigen harmlosen Schönwetterwölkchen verbreitet die Sonne. Dazu bewegen sich die Temperaturen im angenehmen Sommerbereich.

Dienstag:

Heute ziehen ausgedehntere Wolkenfelder von Westen übers Land, durch welche die Sonne aber noch milchig durchdringt. Teilweise entwickeln sich am Nachmittag auch einige mächtige Haufenwolken. Das Schauerrisiko bleibt aber noch niedrig. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Mittwoch:

Die Wolken werden kompakter und lassen nur noch selten Sonnenstrahlen durch. Gelegentlich muss mit Regen oder Schauern gerechnet werden. Dabei kühlt die Luft spürbar ab.

Weiterer Trend:

Donnerstag bleibt es häufig bewölkt, lokale Regengüsse sind möglich, es kann dabei auch mal blitzen und donnern. Freitag nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko ab, die freundlichen Abschnitte werden länger. Am Wochenende strahlt die Sonne voraussichtlich von einem blankgeputzten Himmel, die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 10 bis 13, Dienstag 11 bis 14, Mittwoch 12 bis 15.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 24 bis 27, Dienstag 24 bis 27, Mittwoch 17 bis 20.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 5 bis 15, Mittwoch 75 bis 85.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 1 bis 4.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 13 bis 14, Dienstag 6 bis 7, Mittwoch 1 bis 2.

Windrichtung und Stärke: Montag Nordost 3 bis 4, Dienstag Variabel 3, Mittwoch West 3 bis 4.