Hinter der abziehenden Kaltfront strömt zu Wochenbeginn kühlere Atlantikluft nach Mitteleuropa, die den Wetterverlauf zunächst wechselhaft gestaltet. Bis Wochenmitte platziert das Azorenhoch bereits den nächsten Ableger nach Mitteleuropa. Infolgedessen lösen sich die Wolken auf und die Sonne übernimmt die Regie. Desweiteren kann sich die Luftmasse wieder kräftig erwärmen. Diese trockene und hochsommerliche Witterungsperiode scheint sich bis über das kommende Wochenende hinaus fortzusetzen.

Vorhersage:

Montag: Die Woche startet mit dichteren Wolken, aus denen es vereinzelt etwas tröpfeln kann. Vielleicht gehen örtlich auch kleinere Schauer nieder. Zwischendurch lässt sich auch mal gelegentlich die Sonne blicken. Die Temperaturen liegen im gemäßigten Bereich.

Dienstag: Nach erfrischender Nacht können sich mit vormittäglicher Sonneneinstrahlung noch einige mächtigere Haufenwolken bilden. Diese produzieren örtliche Regengüsse, vereinzelt auch mit Blitz und Donner. Die Temperaturen bleiben deswegen auch noch ziemlich gedämpft. Trotzdem herrscht leichte Schwüle in der Luft. Gegen Abend lassen die Schauer nach und der Himmel klart auf.

Mittwoch: Heute scheint wieder vermehrt die Sonne und es bleibt trocken. Gelegentlich ziehen aber dünne Schleierwölkchen am Himmel vorüber. Die Temperaturen klettern wieder verbreitet in den sommerlichen Bereich.

Weiterer Trend:

Anfangs halten sich am Donnerstag noch zahlreichere Schleierwölkchen am Himmel, die sich im Laufe des Nachmittags aber weitgehend verziehen. Sonst strahlt häufig die Sonne und heizt die Luft tagsüber tüchtig auf. Am Freitag sowie übers Wochenende hinaus herrscht weiterhin freundliches Hochsommerwetter mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt dabei voraussichtlich sehr niedrig.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 11 bis 14, Dienstag 9 bis 12, Mittwoch 10 bis 13.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 21 bis 24, Dienstag 22 bis 25, Mittwoch 25 bis 28.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 40 bis 50, Dienstag 65 bis 75, Mittwoch 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 2, Dienstag 1 bis 5, Mittwoch 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 4 bis 5, Dienstag 7 bis 8, Mittwoch 10 bis 11.

Windrichtung und Stärke: Montag Nordwest 3 bis 4, Dienstag Variabel 2 bis 3, Mittwoch Variabel 2 bis 3.