Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den kommenden Tagen haben wir es über Mitteleuropa mit recht niedriger und meist nur schwacher Luftdruckverteilung zu tun. Es herrscht somit eine eher labile Schichtung in der Atmosphäre. Diese Konstellation begünstigt veränderliches Wetter mit vermehrt auftretenden Schaueraktivitäten. Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche nehmen Tiefdruckeinfluss von Westen und damit verbundene Regenfälle vorübergehend zu. Die vorhandene Luftmasse in unserer Region befindet sich im leicht unterkühlten Maibereich.

Vorhersage Mittwoch:

Heute gibt es eine Mischung aus dichteren Wolken und gelegentlichen freundlichen Abschnitten. Örtlich muss mit Regenschauern gerechnet werden.