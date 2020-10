Zwischen einem kräftigen Hoch über dem Nordatlantik und einem Tief über Italien verbleibt Südwestdeutschland zunächst in einer mäßigen nördlichen bis nordöstlichen Strömung. Bis zum Wochenende dehnt das Hoch seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus und platziert hier einen eigenen Ableger. Im Bereich herbstlich kühler Luft dominieren in unserer Region aber eher triste, tiefhängende Wolken statt erhellender und wohltuender Sonnenschein.

Vorhersage Donnerstag:

Aus meist kompakten Wolken fällt gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen. Erst zum Abend lockert die Wolkendecke stellenweise etwas auf. Die Temperaturen bewegen sich oft nur im einstelligen Bereich.

Freitag:

Zunächst hält sich eine dichte, graue Wolkendecke, aus der es immer wieder mal tröpfeln oder nieseln kann. Erst im Laufe des Nachmittags trocknet die Luft etwas ab, und die Wolken bekommen teilweise Lücken. Die Temperaturen steigen ein wenig an.

Samstag:

Es ist mit einer Mischung aus kurzen freundlichen Phasen und dickeren Haufenwolken zu rechnen – mit dem Risiko von örtlich kleineren Schauern. Die Temperaturen bleiben im herbstlich kühlen Bereich.

Sonntag:

Nach vielfach sternenklarer Nacht mit Gefahr von zaghaften Frösten scheint tagsüber neben lockeren Wolken auch mal für längere Zeit die Sonne. Die Tagestemperaturen ändern sich im Vergleich zu den Vortagen allerdings trotzdem nicht wesentlich.

Weiterer Trend:

Am Montag gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, und es bleibt trocken bei wenig geänderten Temperaturen. Am Dienstag verdichtet sich die Wolkendecke von Westen her. Abends sowie in der Nacht auf Mittwoch sind dann Regenfälle möglich. Auch der Mittwoch gestaltet sich voraussichtlich trübe mit häufigen Regenfällen, aber es wird milder.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 4 bis 7, Freitag 5 bis 8, Samstag 2 bis 5, Sonntag -1 bis 2.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 7 bis 10, Freitag 9 bis 12, Samstag 8 bis 11, Sonntag 9 bis 12.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 55 bis 65, Freitag 40 bis 50, Samstag 30 bis 40, Sonntag 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0,5 bis 2, Freitag 0 bis 1, Samstag 0 bis 1, Sonntag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 0, Freitag 0 bis 1, Samstag 2 bis 3, Sonntag 5 bis 6.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag Nord 3 bis 4, Freitag Nordost 3 bis 4, Samstag Nordost 2 bis 3, Sonntag Variabel 1 bis 2.