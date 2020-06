In den kommenden Tagen wird es in Mitteleuropa nur mäßig warm bei meist schwachen Luftdruckgegensätzen. Ein flaches Tief über Osteuropa dehnt über die Wochenmitte seinen Einfluss auf Südwestdeutschland aus, wobei es zu einigen Regenfällen, örtlichen Schauern und einzelnen Gewittern kommt. Ab dem Wochenende übernimmt allmählich ein Atlantikhoch die Regie und trocknet die Luftmasse langsam ab, so dass die Temperaturen wieder in den sommerlichen Bereich klettern können.

Vorhersage Montag:

Zu Wochenbeginn bleibt der Himmel, abgesehen von kurzen Auflockerungen, meist dicht bewölkt, auch Regen ist hin und wieder möglich. Mit etwas sonniger Einstrahlung sind am Nachmittag auch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen im mäßig warmen Bereich.

Dienstag:

Die kompakten Wolken halten sich, und es kann immer wieder mal etwas regnen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken, daher bleiben die Temperaturen auch verhalten.

Mittwoch:

Am Vormittag hält sich zunächst eine dichte Wolkenschicht, aus der es vereinzelt auch tröpfeln kann. Ab Mittag stellen sich einige größere Lücken ein. Mit sonniger Einstrahlung entwickeln sich jedoch mächtigere Haufenwolken, welche örtliche Regenschauer und Gewitter produzieren. Die Temperaturen steigen etwas an, zum Teil wird es schwül.

Weiterer Trend:

Am Donnerstag ist mit einer Mischung aus dichterer Bewölkung und kurzen sonnigen Phasen zu rechnen. Dabei können einige teils gewittrige Regengüsse entstehen, die örtlich auch mal kräftig ausfallen. Dazu wird es schwül. Am Freitag und Samstag bleibt es insgesamt noch wechselhaft. Das Schauer- und Gewitterrisiko nimmt jedoch bis Samstag immer weiter ab. Am Sonntag und voraussichtlich auch zu Beginn der nächsten Woche wird voraussichtlich wieder längere Zeit die Sonne scheinen. Somit wird es zunehmend sommerlicher.