Eine Hochdruckzone über Mitteleuropa sorgt für freundliches Sommerwetter. Bis Wochenmitte gelangt zunehmend heiße Luft aus Südeuropa in unsere Region. Diese wird voraussichtlich bis Freitag kurzzeitig durch etwas kühlere Atlantikluft ersetzt. Am Wochenende drohen in sehr warmer und schwüler Luft Regengüsse und Gewitter.

Vorhersage Montag:

Die neue Woche startet mit viel Sonnenschein und nur wenigen harmlosen Wölkchen. Nach erfrischendem Morgen kann sich die Luftmasse bis zum Nachmittag tüchtig erwärmen.

Dienstag:

Heute ziehen vermehrt Wolkenschleier und harmlose Quellwolken übers Land. Sonst scheint wieder verbreitet die Sonne, häufig aber milchig und es bleibt trocken. Die Luft kann sich weiter erwärmen.

Mittwoch:

Zunächst halten sich noch vermehrt Schleierwolken. Bis zum Nachmittag verschwinden die meisten davon und lassen erbarmungslos die Sonne strahlen. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf oft über die 30 Grad-Marke. In der Nacht auf Donnerstag ist fernes Wetterleuchten nicht auszuschließen.

Donnerstag:

Heute brennt abgesehen von dünner Schleierbewölkung und einiger Quellwolken wieder gnadenlos die Sonne vom Himmel. Dazu wird es erneut heiß und zum Teil auch schwül. In der Nacht auf Freitag können von Frankreich her einzelne Regengüsse und Gewitter ins Land ziehen.

Weiterer Trend:

Am Freitag vertreibt ein auffrischender Südwest- bis Westwind die schwüle Hitze und lässt die Temperaturen bei einer Mischung aus Sonne und Wolken sowie einzelnen Schauern und Gewittern wieder etwas erträglicher werden. Am Wochenende wird es dann voraussichtlich wieder sehr warm und zunehmend schwül mit Sonne und teils kräftigen Regengüssen und Gewittern.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 10 bis 13, Dienstag 12 bis 15, Mittwoch 15 bis 18, Donnerstag 16 bis 19.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 25 bis 28, Dienstag 26 bis 29, Mittwoch 29 bis 32, Donnerstag 31 bis 34.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 0 bis 10, Donnerstag 10 bis 20.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 0, Donnerstag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 14 bis 15, Dienstag 13 bis 14, Mittwoch 13 bis 14, Donnerstag 13 bis 14.

Windrichtung und Stärke: Montag Nordost 2 bis 3, Dienstag Nordost 2 bis 3, Mittwoch Südost 2 bis 3, Donnerstag Süd 3 bis 4.