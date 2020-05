Die Regenmengen am Wochenende waren eher wieder spärlich und für die Natur lediglich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. In dieser Woche weitet ein Hoch über dem östlichen Atlantik und den Britischen Inseln seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus und trocknet die Luftmasse weiter ab. Somit dürfte auch für den Rest des Monats voraussichtlich kein nennenswerter Niederschlag mehr fallen. Mit zunehmender Sonnenscheindauer können die Temperaturen bis zum Wochenende wieder auf angenehm warme Werte klettern.

Vorhersage Montag:

Die Woche startet nach frischer Nacht mit Sonnenschein. Im Laufe des Vormittags bilden sich aber vermehrt Quellwolken, die sich mit kurzen sonnigen Phasen abwechseln. Meist sollte es trocken bleiben. Die Luft erwärmt sich bis zum Nachmittag.

Dienstag:

Es scheint wieder zeitweise die Sonne. Schleier- und Schönwetterwölkchen zieren dabei den Himmel. Nach kühler Nacht wird es bis zum Nachmittag angenehm warm. Der Nordostwind kann allerdings etwas auffrischen.

Mittwoch:

Die vom Vortag bereits bekannten Wolkenschleier können gelegentlich auch etwas dichter werden und die Sonne milchig einhüllen. Regen fällt aus diesen Wolken jedoch nicht. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im angenehmen Maibereich.

Weiterer Trend:

Am Donnerstag lösen sich die Wolkenschleier auf und lassen die Sonne wieder intensiver scheinen. Nur wenige harmlose Quellwolken schmücken den blauen Himmel. Der etwas böigere Nordostwind dämpft die Temperaturen leicht. Am Freitag und Samstag bleibt es freundlich mit reichlich Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen. An Pfingstsonntag und Pfingstmontag wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab, und es kann zu örtlichen Regengüssen und einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen gehen zu Wochenbeginn leicht zurück.