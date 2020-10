Ein umfangreiches Tief bei den Britischen Inseln und der Nordsee schickt mit lebhafter Südwestströmung weitere Schlechtwettergebiete – inklusive kühler Luft – vom Atlantik in unsere Region. Ab Wochenmitte breitet sich von Frankreich her Hochdruckeinfluss nach Südwestdeutschland aus. Im Vorfeld eines weiteren nach Westeuropa wandernden Tiefdruckgebiets kann sich die Luftmasse bis Freitag wieder erwärmen, bevor anschließend eine schwache Kaltfront erneut eine Abkühlphase einleitet.

Vorhersage, Montag: Die neue Woche startet teils mit Auflockerungen. Bis Mittag verdichtet sich die Wolkendecke, am Nachmittag beginnt es bei auffrischendem Südwestwind zu regnen. Die Temperaturen liegen im herbstlichen Bereich. In der Nacht regnet oder nieselt es weiter.

Dienstag: Der Tag beginnt mit einer kurzen, trockenen Pause und einigen Wolkenlücken. Bis Mittag setzt jedoch neuer Landregen ein. Dazu bläst zeitweise ein starker Süd- bis Südwestwind. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Mittwoch: Es bleibt unangenehm herbstlich, bei einem lebhaften Südwest- bis Westwind muss mit weiteren Regenfällen oder Schauern gerechnet werden. Es kann auch mal blitzen und donnern. Die Sonne lässt sich nur zwischendurch blicken, an den Temperaturen ändert sich weiterhin kaum etwas. Der Wind ebbt jedoch im Tagesverlauf allmählich ab.

Weiterer Trend: Am Donnerstag ist die Wolkendecke meist dicht, es tröpfelt oder nieselt aber eher selten. Die Temperaturen bleiben verhalten, der Wind weht aber nur noch schwach bis mäßig. Am Freitag wird es zunächst freundlicher und wärmer, ehe im Tagesverlauf Regenfälle oder örtliche Schauer zu erwarten sind. Am Samstag und Sonntag setzt sich allmählich häufiger die Sonne durch, die Temperaturen gehen aber etwas zurück; in der Nacht zu Sonntag drohen stellenweise leichte Bodenfröste.

Wetterdaten für die Donnersbergregion: