Von den Britischen Inseln schwenkt ein Tief nach Westfrankreich und verstärkt sich dort noch. Es schickt uns einige Regenwolken und zum Wochenende auch wieder kühlere Luft. Daher setzt sich das durchwachsene Herbstwetter in unserer Region vorerst fort.

Vorhersage, Donnerstag: Die Wolkendecke, die zunächst noch etwas milchigen Sonnenschein durchlässt, verdichtet sich im Tagesverlauf und es kann gelegentlich leicht regnen. Zuvor wird es allerdings sehr mild.

Freitag: Am Freitag halten sich überwiegend kompakte Wolken, die eher selten Sonnenstrahlen durchlassen. Nennenswerter Regen fällt aber voraussichtlich nicht. Es wird nochmals mild. Der Nordost- bis Ostwind frischt jedoch zeitweise spürbar auf.

Samstag: Auch am Samstag halten sich häufig kompakte Schichtwolken, aus denen es aber nur vereinzelt etwas tröpfelt oder nieselt. Bei vorübergehend abflauendem Wind gehen die Temperaturen jedoch spürbar zurück. In der Nacht auf Sonntag kann es dann etwas häufiger nass werden.

Sonntag: Vormittags fällt stellenweise noch etwas Regen, bevor die Wolkendecke über Mittag einige größere Lücken für die Sonne öffnet. Die Temperaturen steigen daher wieder etwas an. Am Abend ziehen von Südwesten her wahrscheinlich neue Regenwolken heran.

Weiterer Trend: Zu Beginn der neuen Woche geht es durchwachsen und windig weiter, zeitweise fällt Regen. Bis Wochenmitte beruhigt sich die Wetterlage allmählich und mit abtrocknender Luft können kleinere Lücken für die Sonne entstehen. Die Temperaturen bleiben im typischen Oktoberbereich.