Die schmale Hochdruckzone quer über Mitteleuropa wird abgebaut, somit greift die aus einem Tief über Skandinavien resultierende Schlechtwetterzone auf unsere Region über. Sie bringt in der Nacht auf Dienstag zunächst Schnee, tagsüber unter Zufuhr etwas milderer Nordmeerluft Regen. Im Laufe des Mittwochs erreicht uns vom Atlantik ein neues Störungsgebiet. Am Donnerstag gelangt auf dessen Rückseite voraussichtlich wieder kältere Luft aus Skandinavien nach Südwestdeutschland; anschließend sorgt ein sich aufbauendes Hoch für Wetterberuhigung.

Vorhersage, Montag: Die Woche startet mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern. Nach frostiger Nacht erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag auf Werte von leicht über dem Gefrierpunkt. Abends trübt sich der Himmel mit auffrischendem Südwestwind ein, im Laufe der Nacht beginnt es zu schneien.

Dienstag: Zum morgendlichen Berufsverkehr muss verbreitet mit Glätte durch Schnee oder Schneematsch gerechnet werden. Die anfänglichen Schneefälle gehen am Vormittag allgemein in leichten Regen oder Sprühregen über. Zum Teil ist es dabei neblig-trüb. Bis zum frühen Abend trocknet die Luft ab und der Wind legt sich. Wenn der Himmel abends und nachts aufklart, besteht die Gefahr durch überfrierende Nässe.

Mittwoch: Anfängliche Wolkenlücken schließen sich bald wieder und im Laufe des Nachmittags setzt von Frankreich her neuer Niederschlag ein – zunächst wieder mit Schneeflocken vermischt. In der Nacht auf Donnerstag regnet es beständig weiter.

Weiterer Trend: Im Laufe des Donnerstagmorgens entfernt sich der Niederschlag, der zum Teil wieder in Schnee übergehen kann, Richtung Baden-Württemberg. Anschließend lockert die Wolkendecke stellenweise etwas auf und es bleibt in der Regel trocken. Bis zum Abend gehen die Temperaturen spürbar zurück. Am Freitag gibt es bei kalten Temperaturen voraussichtlich reichlich Sonnenschein. Am Samstag nehmen die Wolken wieder zu und in der Nacht auf Sonntag könnte es ein wenig schneien. Am Sonntag setzt sich zum Nachmittag hin wieder die Sonne durch. Es bleibt winterlich kalt, zum Teil erwarten uns mäßige Nachtfröste.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag -6 bis -3, Dienstag -3 bis 0, Mittwoch -4 bis -1.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 0 bis 2, Dienstag 2 bis 4, Mittwoch 3 bis 6.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 90 bis 95, Mittwoch 90 bis 95.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 3 bis 6, Mittwoch 6 bis 10.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 2 bis 4, Dienstag 0 bis 1, Mittwoch 0 bis 1.

Windrichtung und Stärke: Montag Südwest 2 bis 3, Dienstag Südwest 4 bis 5, Mittwoch Südwest 3 bis 4.