Im Schweif des nach Skandinavien abziehenden Tiefdruckgebietes überqueren uns bis Freitag von Südwesten noch einige Regenstaffeln. Am Samstag rückt von Frankreich her Hochdruckeinfluss nach, der die Luftmasse bis Sonntag abtrocknet. Im Vorfeld eines neuen kräftigen Sturmtiefs im Seegebiet zwischen Island und Schottland kann sich die Luft am Wochenende in unserer Region nach leichter Abkühlung aber auch wieder erwärmen.

Vorhersage, Donnerstag: Abgesehen von kleineren Lücken durch die die Sonne hervorblinzeln kann, dominieren die Wolken. Im Tagesverlauf wird die Wolkendecke dichter, und anschließend kann es gelegentlich tröpfeln. Im Laufe des Abends wird es häufiger nass. Die Temperaturen bewegen sich im sehr milden Oktoberbereich.

Freitag: Nach kurzer Beruhigung am Morgen und frühen Vormittag zieht gegen Mittag ein neues Regengebiet von Frankreich ins Land. Daher kann sich die Luft nicht mehr so erwärmen als am Vortag.

Samstag: Der Tag startet recht freundlich mit einigen sonnigen Phasen, bevor bis zum Mittag die Wolken wieder kompakter werden. Möglicherweise kann es dann etwas tröpfeln, oder es können einzelne schwache Schauer niedergehen. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Sonntag: Heute sollten sich die meisten Wolken verziehen und der Sonne häufiger Platz machen, sich in Szene zu setzen. Mit einem leicht spürbaren Südwind weht wieder mildere Luft in die Region.

Weiterer Trend: Bis Mittwoch gibt es eine Mischung aus Sonne und durchziehenden Wolkenfeldern, die aber nur stellenweise etwas Regen im Gepäck haben dürften. Die Temperaturen gehen zunächst wieder zurück, steigen aber zur Wochenmitte voraussichtlich erneut etwas an.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 10 bis 13, Freitag 10 bis 13, Samstag 7 bis 10, Sonntag 5 bis 8.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 17 bis 20, Freitag 12 bis 15, Samstag 11 bis 14, Sonntag 15 bis 18.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 70 bis 80, Freitag 80 bis 90, Samstag 30 bis 40, Sonntag 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 1 bis 3, Freitag 2 bis 4, Samstag 0 bis 0,5, Sonntag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 1 bis 2, Freitag 0 bis 1, Samstag 1 bis 2, Sonntag 6 bis 7.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag Südwest 4, Freitag Südwest 3, Samstag Südwest 3 bis 4, Sonntag Süd 3.