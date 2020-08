Hinter der Kaltfront eines Tiefs bei den Britischen Inseln strömt zu Wochenbeginn etwas angenehmere Schauerluft in unsere Region. Nach kurzem Hochdruckeinfluss und einem weiteren Schub sehr warmer bis heißer Subtropikluft nach Wochenmitte, übernimmt ab Samstag ein zum Nordmeer wanderndes kräftigeres Tiefdruckgebietes die Regie. Der Wettercharakter wird dann voraussichtlich zunehmend durchwachsen.

Vorhersage, Montag: Die Woche startet mit dichteren Restwolken, aus denen stellenweise noch etwas Regen oder leichtere Schauer fallen können. Im Tagesverlauf gesellt sich dann phasenweise die Sonne mit ins Spiel. Die Temperaturen sind wesentlich erträglicher als am Wochenende.

Dienstag: Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken, ab Mittag türmen sich die Haufenwolken wieder mächtiger gen Himmel und produzieren örtliche Regengüsse und Gewitter. Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht wird es tagsüber angenehm warm.

Mittwoch: Der Tag startet freundlich mit reichlich Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen von Frankreich her immer mehr Schleierwolken und später auch mittelhohe Schichtwolken übers Land. Regen haben diese Wolken jedoch nicht im Gepäck. Nach einer erfrischenden Nacht wird es bis zum Nachmittag sommerlich warm.

Weiterer Trend: Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolkenfelder miteinander ab. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen wohl wieder über die 30-Grad-Marke. Am Freitag wird es wahrscheinlich nochmals mit bis zu 35 Grad richtig heiß. Gegen Abend brauen sich von Westen her Schauer- und Gewitterwolken zusammen. Am Wochenende wird es voraussichtlich leicht wechselhaft bei angenehmeren Temperaturen.