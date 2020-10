Zwischen einem Hoch über Rumänien und einem kräftigen Tief über dem östlichen Atlantik gelangt mit südlicher Strömung sehr milde Luft nach Mitteleuropa. Mit Verlagerung des Tiefs zu den Britischen Inseln zieht auf Mittwoch eine Störungszone über Teile Deutschlands hinweg und beeinflusst auch unsere Region. Während der zweiten Wochenhälfte überqueren uns in einer recht lebhaften Strömung vom Atlantik her Schlechtwettergebiete, die sich mit kurzen Zwischenhochs abwechseln. Dabei pendeln sich die Temperaturen im herbstlichen Bereich ein.

Vorhersage Montag:

Zu Wochenbeginn ziehen Wolkenfelder übers Land, durch diese kann die Sonne jedoch zumindest gelegentlich milchig hindurchscheinen. Dabei bewegen sich die Temperaturen im typischen Herbstbereich.

Dienstag:

Der Himmel bleibt von einer mittelhohen Wolkenschicht überzogen, durch welche die Sonne zum Teil noch verschwommen durchscheinen kann. Die Temperaturen steigen mit dem Aufkommen eines milden Südwestwindes an. In der Nacht auf Mittwoch verdichtet sich dann die Wolkendecke, und es kann gelegentlich regnen.

Mittwoch:

Der nächtliche Regen zieht nach Norden ab. Die Wolkendecke bleibt tagsüber jedoch meistens dicht, so dass die Sonne kaum die Chance hat, sich in Szene zu setzen. Trotzdem bleibt es angenehm mild. Der Wind kann jedoch teilweise auffrischen.

Weiterer Trend:

Auch am Donnerstag geben – abgesehen von kurzen Auflockerungen – die Wolken den Ton an. Besonders im Laufe des Nachmittags und abends kann es örtlich nass werden, vereinzelt blitzt und donnert es dabei auch. Es wird nochmals ausgesprochen mild. Am Freitag zieht nach kurzer Wetterberuhigung am Vormittag im Tagesverlauf ein neues Regengebiet über die Region. Dabei sinken die Temperaturen, und der Wind frischt auf. Am Samstag und Sonntag gibt es eine Mischung aus Wolken und Sonne, doch es bleibt wohl trocken. Die Temperaturen sind oktobertypisch.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 4 bis 7, Dienstag 3 bis 6, Mittwoch 8 bis 11, Donnerstag 10 bis 13.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 10 bis 13, Dienstag 14 bis 17, Mittwoch 15 bis 18, Donnerstag 17 bis 20.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 20 bis 30, Mittwoch 20 bis 30, Donnerstag 65 bis 75.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0 bis 2, Mittwoch 0 bis 2, Donnerstag 1 bis 4.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 3 bis 4, Dienstag 2 bis 3, Mittwoch 0 bis 1, Donnerstag 0 bis 1.

Windrichtung und Stärke: Montag Südost 1 bis 2, Dienstag Südwest 3 bis 4, Mittwoch Südwest 4 bis 5, Donnerstag Südwest 3.