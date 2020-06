Der Sommer kommt und wie es scheint mit Macht, denn das Azorenhoch platziert zu Wochenbeginn einen Ableger nach Mitteleuropa. Bis Mittwoch wandert das Hoch mit seinem Schwerpunkt nach Skandinavien und über Südwesteuropa entsteht ein flaches Tief, wobei sehr warme bis heiße Luft vom Balkan angezapft wird.

Im Laufe des Freitags gewinnt das Tief immer mehr an Einfluss auf das Wetter in unserer Region, so dass die Schauer- und Gewitterbereitschaft deutlich ansteigt. Am Wochenende kühlt die Luft von Westen her auf angenehmere Werte ab, doch in der neuen Woche kündigt sich ein neues Hoch an.

Vorhersage, Montag: Vormittags halten sich zum Teil noch einige dichtere Wolkenfelder mit vereinzeltem Schauerrisiko, die sich jedoch gegen Mittag auflösen und immer häufiger der Sonne Platz machen. Die Temperaturen bewegen sich im angenehm warmen Bereich.

Dienstag: Heute strahlt die Sonne von morgens bis abends nahezu ungehindert von einem heiteren oder wolkenlosen Himmel. Nach erfrischender Nacht erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag in den sommerlichen Bereich.

Mittwoch: Auch am Mittwoch verwöhnt uns die Sonne von früh bis spät von einem blauen Himmel. Dazu wird es ähnlich warm als am Vortag. Bei längerem Sonnenbaden sollte man sich wegen des hohen UV-Indexes aber tüchtig eincremen, sonst entsteht bereits nach kurzer Zeit ein Sonnenbrand.

Weiterer Trend: Am Donnerstag bleibt es bei blauem Himmel und viel Sonnenschein. Dazu steigen die Temperaturen weiter an und erreichen zum Teil schon die 30-Grad-Marke. Am Freitag wird es zunächst nochmals sonnig und heiß, bevor sich im Laufe des Nachmittags bei zunehmender Schwüle von Westen her Schauer- und Gewitterwolken zusammenbrauen. Am Samstag kühlt sich die Luft bei einer Mischung aus Sonne und Wolken und etwas auffrischendem Südwestwind auf angenehmere Werte ab. Am Sonntag ziehen nach freundlichem Beginn wahrscheinlich örtliche Regen- und Schauerwolken über die Region. Zuvor wird es angenehm warm.rhp