Zum Wochenanfang herrscht noch ruhiges Spätsommerwetter. Ab Dienstag nimmt der Einfluss eines Atlantiktiefs zu, erste Störungen können örtliche Regengüsse und Gewitter auslösen. Ab Wochenmitte formieren sich bei den Britischen Inseln kräftigere Tiefs. Der Herbst schickt dann erste Grüße in Form von Regenwolken, Wind und deutlich kühleren Temperaturen.

Vorhersage Montag:

Die neue Woche startet mit blauem Himmel und reichlich Sonnenschein. Dazu wird es bis zum Nachmittag wieder angenehm warm.

Dienstag:

Zum letzten Mal strahlt für längere Zeit die Sonne. Erst gegen Abend ziehen dickere Wolkenmassen auf, die aber nur vereinzelt Regengüsse oder Gewitter im Gepäck haben. Es wird vorläufig ein letztes Mal spätsommerlich warm.

Mittwoch:

Es gibt eine Mischung aus gelegentlichen sonnigen Phasen und dickeren Haufenwolken. Örtlich gehen Schauer und Gewitter nieder, dabei ist die Temperatur noch erträglich. Der Südwestwind kann allerdings schon etwas auffrischen.

Weiterer Trend:

Am Donnerstag kommt es zunächst noch zu Aufheiterungen, und es tröpfelt nur selten. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung weiter zu, und ab dem späteren Nachmittag muss häufiger mit Schauern, vereinzelt auch Gewittern, gerechnet werden. Die Temperaturen überschreiten kaum noch die 20-Grad-Marke. Am Freitag und am Wochenende wird es durchwachsen und frühherbstlich kühl mit zum Teil Regen oder Schauern. In der Nacht zum Sonntag kann es eventuell bei längerem Aufklaren stellenweise zu ersten leichten Bodenfrösten kommen.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 9 bis 12, Dienstag 10 bis 13, Mittwoch 12 bis 15, Donnerstag 11 bis 14.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 24 bis 27, Dienstag 24 bis 27, Mittwoch 20 bis 23, Donnerstag 17 bis 20.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 20 bis 30, Mittwoch 60 bis 70, Donnerstag 80 bis 90.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0 bis 2, Mittwoch 1 bis 5, Donnerstag 2 bis 6.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 11 bis 12, Dienstag 9 bis 10, Mittwoch 2 bis 3, Donnerstag 2 bis 3.

Windrichtung und Stärke: Montag Variabel 2 bis 3, Dienstag Südwest 3 bis 4, Mittwoch Südwest 4 bis 5, Donnerstag Südwest 3 bis 4.