Hinter der Kaltfront eines Tiefs über Skandinavien gelangt kühle Nordatlantikluft nach Mitteleuropa. Labilität in der Atmosphäre löst dabei noch örtliche Regengüsse aus. Bis Wochenmitte kann sich die Luftmasse unter dem Keil des Azorenhochs wieder erwärmen. Während der zweiten Wochenhälfte wechseln sich dann Hochdruckeinfluss und von Westen durchziehende schwache Störungsgebiete munter miteinander ab. Daher halten sich die Temperaturen meist nur im mäßig-warmen Sommerbereich auf.

Vorhersage, Montag: Nach freundlichem Vormittag mit zeitweiligem Sonnenschein erreichen uns am Nachmittag von Westen her mächtigere Haufenwolken. Diese produzieren lokale Regengüsse, vereinzelt kann es auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen bleiben bei einem teils böigen Westwind eher verhalten. In der Nacht auf Dienstag klart der Himmel auf und die Luft kühlt spürbar ab.

Dienstag: Am Dienstag scheint die Sonne für längere Zeit von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Nach empfindlich kühlen Morgen heizt sich die Luft bis zum Nachmittag in den angenehmen Bereich auf.

Mittwoch: Der Tag beginnt freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Zum Nachmittag gewinnen allerdings immer häufiger die Wolken die Oberhand. Viel Regen haben sie jedoch nicht im Gepäck. Die Temperaturen bleiben im recht warmen Bereich.

Weiterer Trend: Am Donnerstag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken – mal werden die Wolken dichter, mal scheint die Sonne häufiger. Es sollte aber trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich dabei im normalen sommerlichen Bereich. Am Freitag dominieren bei einem spürbaren Wind die Wolken, diese lassen vielleicht auch einige Regentropfen oder kleinere Schauer fallen. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Am Samstag und Sonntag wird es wieder freundlicher mit reichlich Sonnenschein. Die Luft kann sich bis Sonntag nach eher kühlen Nächten tagsüber wieder auf angenehme Werte erwärmen.