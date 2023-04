Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hinter einer Störungsfront, die uns am Donnerstag überquert, strömt deutlich kältere Luft aus Skandinavien nach Deutschland. Diese gelangt am Wochenende unter dem Einfluss eines sich nach Mitteleuropa ausbreitenden Hochdruckgebiets zur Ruhe und kann sich tagsüber dank zunehmender Sonnenscheindauer wieder leicht erwärmen. In den Nächten drohen allerdings wieder verbreitet Fröste. Im Laufe der neuen Woche ziehen dann voraussichtlich Störungsgebiete vom Atlantik mit Wind und Regen über unsere Region.

Donnerstag:

Die Wolken geben den Ton an und lassen gelegentlich Regen oder örtliche Schauer fallen. Dadurch werden die Temperaturen nach unten gedrückt.