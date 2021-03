Eine derzeit noch bestehende Hochdruckzone über Mitteleuropa wird in den kommenden Tagen abgebaut. In der Folge steigt die Schaueraktivität ein wenig. Im Gefolge einer Störungszone kühlt am Samstag die Luft ab. Doch am Sonntag folgt schon ein neues Hoch, und das bringt jetzt endlich den Frühling mit reichlich Sonnenschein und steigenden Temperaturen.

Vorhersage Donnerstag:

Der Tag startet freundlich mit milchigem Sonnenschein. Im Tagesverlauf wechseln sich dichtere Wolken mit einigen Aufheiterungen ab. Vielleicht kann es irgendwo im Lande zu einem kleineren Schauer kommen. Sonst bleibt es jedoch trocken. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Freitag:

Der Tag beginnt zunächst wieder ziemlich freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Zum Nachmittag nimmt die Bewölkung jedoch zu, das Schauerrisiko bleibt jedoch recht niedrig. Erst zum späten Abend zieht von Westen ein Regengebiet heran, das die Region in der Nacht überqueren wird. Zuvor wird es recht mild.

Samstag:

Bei spürbarem Wind gibt es eine Mischung aus stärkerer Bewölkung und einigen freundlichen Phasen. Gelegentlich sind auch Schauer zu erwarten. In der kühleren Luftmasse können sich dabei Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter.

Sonntag:

Es hält sich meist noch eine Wolkendecke, im Tagesverlauf setzt sich die Sonne aber häufiger durch. Regen fällt nicht. Nach kühler Nacht wird es bis zum Nachmittag wieder milder.

Weiterer Trend:

Am Montag und Dienstag setzt sich vielfach die Sonne durch – bis Dienstagnachmittag sind Temperaturen bis 20 Grad möglich. Auch am Mittwoch bleibt es noch frühlingshaft warm. Allerdings bringen dickere Wolken im Tagesverlauf voraussichtlich einige Regengüsse. In der zweiten Wochenhälfte wird es wahrscheinlich wieder kühler.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 1 bis 5, Freitag 1 bis 4, Samstag 1 bis 4, Sonntag 0 bis 3.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 12 bis 15, Freitag 13 bis 16, Samstag 7 bis 10, Sonntag 12 bis 15.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 20 bis 30, Freitag 50, Samstag 60 bis 70, Sonntag 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0 bis 0,5, Freitag 1 bis 3, Samstag 1 bis 4, Sonntag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 3 bis 4, Freitag 4 bis 5, Samstag 2 bis 3, Sonntag 4 bis 5.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag West 3 bis 4, Freitag Südwest 4 bis 5, Samstag Südwest 5 bis 6, Sonntag Südwest 3 bis 4.