Rund 59.000 Badegäste strömten in diesem heißen Sommer ins Eisenberger Waldschwimmbad. Es wären wohl ein paar mehr gewesen, wenn das Bad nicht zwischenzeitlich hätte schließen müssen. Der Grund: eine dünne Personaldecke, Abgänge in der Saison, Corona. Gerade bei den Fachkräften für Bäderbetriebe mangelte es an Arbeitskräften. In den fünf Schließungstagen wichen die Eisenberger Dauerkarten-Besitzer kostenlos nach Hettenleidelheim und Altleiningen aus. Eine beispielhafte Kooperation machte es möglich. Für das nächste Jahr sieht sich die Verbandsgemeinde Eisenberg besser gerüstet, das Team steht. Spannend wird sein, wie die Badegäste damit klarkommen, dass aufgrund der Energiekrise die Becken nicht beheizt werden. Darauf hatte man sich im Verbandsgemeinderat bereits im jetzt verständigt. 1,2 Millionen Kilowattstunden Gas sollen so gespart werden.