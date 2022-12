Im Juli hat die Kerzenheimer Grundschule ihren 70. Geburtstag gefeiert und spätestens da wurde deutlich, dass das ganze Dorf hinter ihr steht: An dem Fest beteiligten sich fast alle Vereine in irgendeiner Form und die Schulkinder führten viele Sketche auf, die die bewegte Geschichte der Einrichtung Revue passieren ließen.

Die ehemalige Schulleiterin Kerstin Becker, die seit dem letzten Schuljahr an der Grundschule Zellertal tätig ist, hatte für das Jubiläium in Kerzenheim viele Fakten zusammengetragen, die sie mit den Besuchern der Feier teilte. Sie erinnerte daran, dass der Zweite Weltkrieg den Menschen in Deutschland viel Not und Elend brachte – und dass dies natürlich auch für Kerzenheim galt. Trotzdem sei versucht worden, wieder einen geordneten Rhythmus ins Leben zu bringen – und ein Schwerpunkt im Ort habe darauf gelegen, den Kindern eine gute Schulbildung zuteilwerden zu lassen.

Im Jahr 1950 gab es in Kerzenheim vier Lehrsäle in getrennten Gebäuden: Während in der Ebertsheimerstraße 8 die ersten beiden Klassen sowie die Klassen drei und vier jeweils einen Klassenraum hatten, waren die fünfte und sechste Klasse in der ehemaligen Post gegenüber der Kirche untergebracht. In der Schule gab es auch damals schon ein geregeltes Mittagessen, das von dem nach Amerika ausgewanderten Wilhelm Bernhardt gesponsert wurde. Es kostete 20 bis 50 Pfennige und Kinder, die Halbwaisen waren, konnten in der Schule umsonst essen.

Holz für den Bau der Schule verkauft

Dem Ortsgemeinderat waren die schwierigen Umstände ein Dorn im Auge. Also beschloss er, eine komplett neue Schule zu bauen, in der alle Klassen untergebracht werden konnten. Damals lebten in Kerzenheim rund 1600 Menschen und zwei Drittel der Anwohner waren Arbeiterfamilien. Die Menschen fanden ihre Anstellung entweder in der Schamotte-Industrie, waren bei Gienanth in der Eisengießerei oder in der Landwirtschaft. Weiter weg zu arbeiten, war schon aus logistischen Gründen ein großes Problem: Kerzenheim hatte keinen Bahnanschluss, daher war der tägliche Bewegungsradius der Menschen sehr eingeschränkt.

Im November 1950 wurde der Beschluss zum Neubau der Grundschule gefasst. In die Finanzierung wollten sich die Räte nicht von anderen Stellen hineinreden lassen und entschieden daher, das Projekt selbst zu stemmen. Das war vor allem wegen des Gemeindewalds möglich, der Einnahmen durch den Verkauf von Holz einbrachte. Am Ende wurden ein Darlehen vom Land in Höhe von 30.000 Mark und eines von der Sparkasse Kirchheimbolanden in Höhe von 60.000 Mark benötigt. 300.000 Mark musste die Gemeinde selbst aufbringen – am Tag der Grundsteinlegung, dem 9. April 1951, standen schon 100.000 Mark zur Verfügung.

Wandmalereien sind ein Alleinstellungsmerkmal

Schon gut ein Jahr später war es so weit: 215 Schüler konnten das neue Schulhaus beziehen. „Man braucht Taten nicht Worte“, dieser Leitspruch der damaligen Kerzenheimer Ratsmitglieder steht heute noch im Eingangsbereich an der Wand. Die Inneneinrichtung war für damalige Verhältnisse revolutionär: Bewegliche Tische und einzelne Stühle ermöglichten eine flexible Nutzung der Räume. Außerdem wurde auch ein Volksbad eingerichtet: Damals hatten viele Haushalte keine Dusche oder Badewanne und so konnten die Bürger gegen einen Obolus einmal die Woche ihre ganze Körperreinigung im Schulgebäude erledigen.

Auch die Gestaltung der Wände in den Fluren hat ein Alleinstellungsmerkmal, das bis heute gut erhalten ist: Wandmalereien mit Motiven aus der Eisengießerei, dem Tonbergbau und Schamotte-Industrie sowie aus der Landwirtschaft. Der Neustadter Künstler Georg Vorhauer malte sie an die Wände. Bis ins Jahr 1969 besuchten alle Schüler von der ersten bis zur achten und später neunten Klasse diese Schule. Danach gingen die Klassen fünf bis neun in die neu errichtete Hauptschule nach Göllheim.

Die Zukunft der Schule ist gesichert

In all den Jahren wurde immer wieder umgebaut, um neue Lehrmöglichkeiten zu schaffen, und natürlich auch modernisiert. In den vergangenen fünf Jahren wurden 611.000 Euro aufgewendet, um das Schulgebäude für die Zukunft fit zu machen. Zum einen wurde an der Verbesserung des Internetanschlusses gearbeitet, zum anderen das obere Stockwerk ausgebaut. Dort gibt es nun einen Klassenraum, der lichtdurchflutet und freundlich ist. In ihm geht unter anderem der Musikunterricht über die Bühne.

Die Tische für die Schüler stehen in diesem Raum wie schon vor 70 Jahren allesamt auf Rollen, sodass sie ohne große Mühe zusammengeschoben werden können. Die Fenster können abgedunkelt und auch die Lichtanlage kann heruntergedimmt werden. Ein zweiter Rettungsweg wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls gebaut. Über den Fortbestand der Grundschule in Kerzenheim, die heute von rund 80 Schulkindern besucht wird, muss sich niemand Gedanken machen.

Für Bürgermeister Bernd Frey (SPD), in dessen Aufgabenbereich die Grundschulen der Verbandsgemeinde Eisenberg fallen, ist die Einrichtung eine „Herzensangelegenheit“, wie er selbst betont. „Die demografische Entwicklung in Kerzenheim zeigt auch in den kommenden Jahren ausreichende Zahlen an Kindern, die eine Grundschule vor Ort rechtfertigen“, versichert Frey.