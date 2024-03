Nachdem das Stück im November krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden musste, führt das Nordpfalzgymnasium nun „Das Vermächtnis von Glenloch Manor“ auf. Für die erneuten Proben nach dreimonatiger Pause stand den Teilnehmern der beteiligten AGs und ihren Lehrern nur ein knappes Zeitfenster zur Verfügung.

„Da die Aula zwischenzeitlich nicht zur Verfügung stand, konnten wir die Aufführungen nicht früher an den Start bringen“, berichtet Markus Bock. Der Leiter der Theater-AG am NPG zeigt sich erleichtert, dass sich nun ein zweiwöchiges Zeitfenster ergeben habe, in dem auch das Bühnenbild stehen bleiben konnte. Hinzu gekommen sei das gerade laufende Abitur, in dem sich ein Teil der Besetzung befinde. Der schriftliche Teil sei aber abgeschlossen und bis zum mündlichen Abi noch etwas Luft, so Bock.

Schüler haben Abläufe und Texte trotz Pause parat

Insgesamt gebe es lediglich fünf Probentermine für das Stück, das in einem schottischen Herrenhaus spielt. Mitte Februar habe sich die Theater-AG zum ersten Mal wieder getroffen: „Ich habe damit gerechnet, dass Erinnerungslücken da sind. Die Schüler hatten aber alle Texte und Abläufe auf der Bühne noch abrufbar. Davor habe ich wahnsinnigen Respekt“, zeigt sich der Pädagoge begeistert.

Durch die Verschiebung verzögere sich auch das anschließende Projekt der Theater-AG, für das bereits große Nachfrage herrsche, freut sich Bock. Es sei für den Zeitraum um Ostern 2025 geplant. Bock ist bereits auf der Suche nach einem geeigneten Stück.

Zu den beiden Aufführungen von „Das Vermächtnis von Glenloch Manor“ am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. März, jeweils 19.30 Uhr, lädt das NPG öffentlich in die Schulaula ein. Der Eintritt ist frei.