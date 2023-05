Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag geht das Tiny-House von Romy Mann und Marcel Kuipers endlich auf große Reise Richtung Nordsee. In den vergangenen sechs Monaten hat Schreinermeister Richard Matheis in Langmeil das mobile Gebäude gebaut – zum einen als Musterhaus für weitere Projekte dieser Art, zum anderen als dauerhaften Wohnsitz für das befreundete Paar.

Für Romy Mann und ihren Partner ist es ein großer Schritt, der sich am Freitag mit Abfahrt am frühen Morgen vollziehen wird, wenn das Tiny House auf seine große Reise gehen