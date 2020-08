Seit über 30 Jahren trotzt das Spielfest der SG Violental Wind und Gewittern. Doch dieses Jahr musste der Verein es zum ersten Mal absagen – wegen Corona. „Es hätte in derzeit machbarer Form einfach keinen Spaß gemacht“, so der Verein in einer Pressemitteilung. Da die Veranstalter aber nicht untätig bleiben wollten, beschlossen sie, das Spielfest zum Mitnehmen in Tüten zu packen.

In den Spielfesttüten finden sich zum Beispiel Spielanregungen, Rezepte, ein Wanderplan, Bastelanleitungen mit Material sowie Süßigkeiten. Auch eine Ente für das jährliche Entenrennen ist mit dabei. Denn das Entenrennen findet trotzdem statt. Wer eine Idee habe, wie er seine Ente ohne Präsenz anfeuern kann, solle gerne aktiv werden. Ein Zusammenschnitt des Rennens wird auf die Homepage der SG Violental gestellt. Der Pokal „Violental-Cup 2020“ für den Gewinner sowie die Preise für die Schätz- und Ratespiele werden später persönlich ausgehändigt.

Die Gruppe der Freitagsturner, die Tennisabteilung und die Abteilung Breiten- und Gesundheitssport haben etwas vorbereitet, das nicht in die Tüte gepasst hat. Zu sehen sind diese Darbietungen ebenfalls über das Internet. Sie sollen nach Angaben des Vereins zum Mitmachen anregen. Schließlich sei das Spielfest auch ein Fest der Bewegung.

Info