Kann der SV den Sprung auf Platz zwei der Landesliga schaffen? Das hängt nicht nur von der Partie am Sonntag beim TuS Bedesbach-Patersbach ab.

Ob es am Sonntag für den Fußball-Landesligisten SV Kirchheimbolanden am vorletzten Spieltag noch einmal um etwas geht, wird sich am Samstag entscheiden. Dann spielt nämlich der derzeitige Tabellenzweite SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied (50 Punkte) zu Hause gegen den SV Winterbach. Gewinnt das Team von der Nahe die Partie, dann kann der SV Kirchheimbolanden Platz zwei nicht mehr erreichen. Aktuell haben die Donnersberger 46 Punkte und dabei vier Zähler Rückstand auf die SG.

„Ich rechne mir persönlich nichts mehr aus. Wir schauen einfach, was für eine Situation am Samstagabend besteht. Dann gucken wir, ob für uns in der Partie am Sonntag noch was in Sachen Platz zwei in der Liga möglich ist“, sagt der Kirchheimbolander Spielertrainer Timo Riemer vor der Auswärtspartie am Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Bedesbach-Patersbach.

Aktuell Tabellenfünfter

Der SV Kirchheimbolanden belegt zwei Spieltage vor Saisonende den fünften Tabellenrang. „Wir können befreit aufspielen. Der Gegner am Sonntag ist sicherlich nicht einfach“, sagt Riemer. Der TuS Bedesbach-Patersbach belegt derzeit mit 38 Punkten den siebten Rang, hat in den vergangenen fünf Spielen nur eine Niederlage, zuletzt beim SV Rodenbach, kassiert. Im Hinspiel gewannen die Kirchheimbolander mit 1:0. Damals beendete die Riemer-Truppe ihre lange Niederlagenserie. „Bedesbach-Patersbach ist sehr eklig zu bespielen. Das ist eine kampfstarke Mannschaft“, sagt der Kirchheimbolander Spielertrainer und fügt hinzu: „Wir kennen uns ja auch noch aus Bezirksligazeiten. Da war es gegen den TuS immer ganz schwierig.“

In der Kirchheimbolander Aufstiegssaison 2023/24 trafen beide Teams zuletzt auf dem Sportplatz in Bedesbach aufeinander. Damals gewannen die Kirchheimbolander mit 4:1. In der vergangenen Saison gelang auch dem TuS der Aufstieg in die Landesliga West. Dort spielte Bedesbach-Patersbach auch in dieser Spielzeit eine sehr ordentliche Rolle – nicht zuletzt dank seiner Heimstärke. Beim SV Kirchheimbolanden werden mit Dennis Lander und Rico Sprenger zwei Akteure ausfallen. „Sonst haben wir den Stamm zusammen“, sagt Spielertrainer Riemer.

In Sachen Planungen für die nächste Saison hat sich in den vergangenen Wochen nichts weiter getan. Wichtig ist für Riemer, dass das Gros der Mannschaft weiter zusammenbleibt. „Wir haben ja jetzt schon einige Neuzugänge. Vielleicht kommt noch der ein oder andere junge Spieler aus der Region dazu“, sagt der Kirchheimbolander Coach, der betont: „Wir wollen die abschließenden beide Spiele gewinnen. Ob wir dann auf Rang drei oder sechs landen, ist mir aber ziemlich gleich. Das war schon eine sehr gute Rückrunde, die wir gespielt haben – und die Saison dort unter den besten sechs Teams abzuschließen, ist ein Erfolg.“