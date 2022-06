Schuhmacher ist in Deutschland ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf in einem Handwerk, bei dem Schuhe in Handarbeit hergestellt und repariert werden. Er findet – wie viele andere Handwerksberufe auch – immer weniger Zulauf. Laut Auskunft der Handwerkskammer Kaiserslautern existieren in der Pfalz immerhin noch 52 Schuhmacherbetriebe. Allerdings stehe nur bei zehn fest, dass sie von einem Meister geführt werden.

Schuhe gehören zu den ältesten Kleidungsstücken der Menschheit, sie sind bereits auf Höhlenzeichnungen erkennbar. Die Ägypter trugen schon vor 5000 Jahren Sandalen; aber wann genau das Handwerk des Schuhmachers entstanden ist, lässt sich nicht nachweisen. Zumindest weiß man, dass sich im alten Rom der Beruf des Schuhmachers im 5. Jahrhundert v. Chr. von dem des Gerbers getrennt hat. Es grenzten sich sogar der „calceolarius“, der in der Lage war, Schaft und Boden zusammenzunähen, von dem rangniederen Sandalenmacher, dem „sandalarius“, ab. Daneben gab es noch den Flickschuster, den „sutor cerdo“, der ausschließlich für Reparaturen zuständig war.

Im Mittelalter hat sich durch die Bildung der Zünfte das Schuhmacherhandwerk professionalisiert, in der Basis hatte sich an der Arbeit aber nichts verändert. Günstig für seine Entwicklung wirkte sich die im Christentum vertretene Ansicht aus, Nacktheit und damit auch nackte Füße seien eine Sünde. Im 19. Jahrhundert entstanden die ersten Schuhfabriken, unter anderem als älteste deutsche 1838 die von Peter Kaiser in Pirmasens.