Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was tut sich baulich am Krankenhaus in Kirchheimbolanden in den kommenden Jahren? Der neue Westpfalz-Klinikums-Geschäftsführer Thorsten Hemmer berichtet, dass der beschlossene Neubau am Krankenhaus