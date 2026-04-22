Die RHEINPFALZ gibt es gedruckt, digital, zum Hören – und auch auf drei Rädern. Seit einiger Zeit ist unser RHEINPFALZ-Infomobil in der Pfalz unterwegs – auf Märkten, Parkplätzen oder bei besonderen Veranstaltungen. Mitarbeiter des Verlags und der Redaktion freuen sich, mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Gern beantworten wir Ihnen Fragen zur digitalen und gedruckten Zeitung, zu unseren Inhalten, dem Mehrwert des Digitalabos und zu anderen Vorteilen. Am Freitag, 24. April, macht das Infomobil in Kirchheimbolanden Station, von 10 bis 12 Uhr am Mozartbrunnen, gegenüber Optik Delker. Unter anderem unsere Redaktionsleiterin Anja Kunz sowie Assistentin Vera Curschmann werden vor Ort sein – und freuen sich auf Ihren Besuch, Ihre Fragen und Anregungen. Wir wollen wissen, was im Donnersbergkreis so los ist, welche Themen die Menschen bewegen, worüber die RHEINPFALZ berichten soll. Denn über das Neueste, Relevanteste und Spannendste aus der Region können wir nur schreiben, wenn wir davon erfahren. Deshalb: Sprechen Sie uns an!

Und wenn Sie möchten, helfen wir Ihnen auch, alle Funktionen der digitalen RHEINPFALZ kennenzulernen oder unsere Zeitungs-App auf Ihrem Handy oder Tablet zu installieren.

DIE RHEINPFALZ digital

Alle Abonnentinnen und Abonnenten der gedruckten Zeitung können auch digital Nachrichten lesen. Art und Umfang variiert je nach Abopaket. Jetzt einmalig aktivieren: www.rheinpfalz.de/lesestart. Kontakt für Fragen zu unseren digitalen Produkten: digital@rheinpfalz.de oder 0631 37016690. Wir begleiten Sie beim Digitalstart: Informationen, Termine und Anmeldungsmöglichkeiten finden Sie immer aktuell auf der Internetseite www.rheinpfalz.de/akademie.