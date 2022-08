Das Torbogenfest verspricht musikalische Erlebnisse für jeden Geschmack. Los geht es am Freitag um 10 Uhr mit dem Kinderkonzert „Kali Kompass in Ägypten“ im Uhl’schen Haus. Ab 19.30 Uhr geht es auf dem Alten Marktplatz rund, dann spielt zunächst in!Music, bevor Brass Machine ab 21 Uhr ihr Soul-Rock-Pop-Programm abspielt.

Am Samstag ist ab 17 Uhr der heimische Musikverein zu hören, der auch die traditionelle Eröffnung mit den Symbolfiguren und Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller umrahmt. Ab 20 Uhr spielen The Woodpeckers.

Der Sonntag beginnt mit dem Ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr, der Frühschoppen schließt sich um 11.30 Uhr an. Ab 12 Uhr spielt das Little JazzOrchestra. Das Kuchenbuffet der Landfrauen wird um 14 Uhr eröffnet, die Sonderausstellung im Uhl’schen Haus, die das Rundfunkmuseum zusammengestellt hat, ist ab 15 Uhr zu sehen. Ab 15.30 Uhr wird die Laienspielgruppe Die Gellemer Wirtshauskomödiande im Rahmen des Kaffeenachmittags der Landfrauen im Uhl’schen Haus ihren Schwank „Die Weinprobe“ aufführen. Der Eintritt ist frei. Zünftig wird es ab 17 Uhr mit den Otterstädter Musikanten.

Am Montag schließt sich ab 12 Uhr noch der Seniorentreff am Haus Gylnheim an.