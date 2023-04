Mit der Motorradwallfahrt am Samstag startet die Wallfahrtswoche rund um das Philippsfest in Zell. Hauptwallfahrstag ist am Sonntag, 7. Mai.

29. April, 13 Uhr: Motorradwallfahrt (Biker-Gottesdienst mit Motorradsegnung)

4. Mai, 15 Uhr: Wallfahrtstag der Frauen (anschließend Kaffee und Kuchen, um Anmeldung wird gebeten)

7. Mai, 10 Uhr: Festgottesdienst mit Segnung der Kinder, Prozession, Mittagessen im Hof des Kolpingheims

7. Mai, 14 Uhr: Wallfahrtsandacht (anschließend Kaffeetrinken, Erlös für Jugendarbeit)

8. Mai, 18.30 Uhr: Wallfahrtstag für die Region Rheinhessen

9. Mai, 18 Uhr: Wallfahrt des Dekanats Donnersberg

10. Mai, 15 Uhr: Wallfahrt der Senioren, ökumenische Pilgerandacht (anschließend Kaffee und Kuchen, um Anmeldung wird gebeten)

Anmeldung bei Petra Ochßner unter 06355 731 oder per E-Mail an petra.ochssner@web.de.