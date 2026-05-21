Der Sonntag wird zum Tag des Abschieds für den TuS. Vorerst zum letzten Mal läuft er vor eigenem Publikum als Verbandsligist auf. Ein weiterer Abschied steht schon fest.

Auf zum letzten Auftritt: Fußball-Verbandsligist TuS Steinbach empfängt am Sonntag um 15 Uhr im abschließenden Saisonspiel zu Hause auf dem Rasenplatz die zweite Mannschaft des abstiegsgefährdeten FK Pirmasens. Während die Donnersberg-Kicker bereits als Absteiger in die Landesliga feststehen, kämpfen die Südwestpfälzer noch um den Ligaverbleib. „Wir wollen uns ordentlich aus der Saison verabschieden“, sagt der Steinbacher Spielertrainer Daniel Ghoul.

Am vergangenen Wochenende verloren die Steinbacher deutlich mit 1:5 beim Ligaschlusslicht VfB Bodenheim, blieben aber trotz der klaren Niederlage weiter auf dem vorletzten Tabellenrang. „Theoretisch können wir noch mit dem Drittletzten SV Morlautern nach Punkten gleichziehen, deshalb wollen wir noch einmal Gas geben“, sagt der Steinbacher Coach. Derzeit hat der TuS 18 Punkte, liegt damit einen Zähler vor dem Tabellenschlusslicht aus Bodenheim, das bereits um 13 Uhr am Sonntag gegen den designierten Meister TuS Mechtersheim spielt.

Versöhnliches Ende: Drittletzter Platz angestrebt

Derzeit Tabellendrittletzter ist der SV Morlautern, der ebenfalls abgestiegen ist und bislang 21 Punkte in dieser Spielzeit eingefahren hat. Verliert Morlautern seine Partie zu Hause gegen den FC Bienwald Kandel und gewinnen die Steinbacher gegen Pirmasens II, dann würden die Donnersberger wegen des klar besseren Torverhältnisses noch auf den drittletzten Rang springen. Es wäre wenigstens ein versöhnliches Ende für die TuS-Truppe, die in dieser Runde viele enge Spiele hatte, aber einfach zu wenig Punkte holen konnte.

Für TuS-Co-Trainer Patrick Wolf wird es auch das letzte Spiel für die Steinbacher sein. Er wird in der nächsten Runde zu Arminia Ludwigshafen wechseln. Und auch der ein oder andere Spieler wird nach Sonntag Abschied nehmen. Wie die Kaderplanungen für die kommende Runde genau aussehen, darüber will der Sportliche Leiter Christoph Heinrich wohl erst nach der Partie gegen den FK Pirmasens II entscheiden.

Ghoul bleibt, Gopko kommt, Wolf geht

Klar ist derzeit nur das Trainerduo. Spielertrainer Ghoul bleibt. Er hatte schon im Februar verlängert. Gleichberechtigt ihm zur Seite steht in Zukunft Eugen Gopko, der zuletzt die A-Junioren des TSV Gau-Odernheim trainierte, aber als Coach von Wormatia Worms II schon reichlich Landesliga-Erfahrung als Trainer hat.

Der FKP II muss noch um den Ligaverbleib kämpfen. Die Südwestpfälzer stehen vor der Partie am Sonntag auf dem zwölften Tabellenrang. Diese Platzierung würde eigentlich für den Ligaverbleib ausreichen. Zurücklehnen können sich die Pirmasenser aber noch nicht. Damit sie auch als Zwölfter über die Ziellinie gehen können, braucht der FKP II am Sonntag mindestens einen Punkt. Die Pirmasenser stehen bei 34 Punkten. Verfolger TSG Bretzenheim (31 Zähler) ist in Lauerstellung und empfängt am Sonntag auf eigenem Platz den Tabellenneunten SV Steinwenden.

Pirmasenser Zweite im Aufwind zu Gast

Die zweite Mannschaft des FK Pirmasens ist aber gut drauf, gewann zuletzt zwei Spiele in Folge. Top-Torjäger ist Dario Tuttobene mit acht Treffern. Das Hinspiel gewann der FKP II zu Hause gegen Steinbach mit 2:1. Allerdings: Auch in dieser Partie waren die Donnersberger voll auf Augenhöhe mit Pirmasens II, hatten eigentlich einen Punkt verdient gehabt.

Spielertrainer Daniel Ghoul hofft zum Saisonabschluss noch mal auf eine gute Vorstellung seiner Truppe. „Dann brauchen wir sicher alle die Pause, es war eine anstrengende Spielzeit“, sagt der TuS-Coach.