Es gibt gute Gründe für die harte Linie, die das Land gegenüber seinen Kommunen derzeit bei der Haushaltsgenehmigung fährt. Allein: Vieles von dem, was es jetzt fordert, ist in der Praxis kaum umsetzbar.

Einen Blick in Haushaltspläne und Haushaltssatzungen der großen Gebietskörperschaften zu werfen, lohnt für Journalisten häufig. Gibt es da große Einnahmen- oder Ausgabenblöcke, die darauf hindeuten, dass sich für die Bürgerinnen und Bürger etwas Grundlegendes ändert? Oder sogar Indizien dafür, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht? Letzteres sollte der Ausnahmefall sein, aber zumindest einige kleinere buchhalterische Schachzüge und – nennen wir es mal – „wohlwollende Interpretationen der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben“ fürs aktuelle Haushaltsjahr dürften sich in vielen 2023er Entwürfen in Rheinland-Pfalz finden.

Im Regelfall werden diese jedoch eher nicht die Alarmglocken schrillen lassen, ob denn da was falsch gelaufen ist. Eher wird man den Kraftakt der Verwaltungen anerkennen, die kaum zu bewältigenden Vorgaben des Landes nach ausgeglichenen Haushalten erfüllt zu haben. Denn diese Vorgaben führen die Kommunen hart ans Limit.

Zur Einordnung: Dem Gebot des Haushaltsausgleichs sind die kommunalen Gebietskörperschaften schon seit jeher verpflichtet. Ende 2020 hat der Verwaltungsgerichtshof das Land auch aufgefordert, „Korrekturpflichten im Bereich der Finanzierung“ notfalls durchzusetzen. Und: Wer drei Milliarden Euro zur Entschuldung der Kommunen dazu gibt, der darf sehr wohl auch verlangen, dass diese Schulden nicht blindlings wieder aufgebaut werden.

Problematisch wird es allerdings dann, wenn Bund und Land für die Haushaltsmisere mitverantwortlich sind, weil sie die Gemeinden und Kreise mit Pflichtausgaben in einer Höhe belasten, die kaum Spielraum für kostendeckendes Wirtschaften lassen. Und wenn das Land in Form der ADD über Jahre hinweg teils desaströs defizitäre Haushalte durchwinkt – vermutlich wohlwissend, dass etlichen Kommunen unverschuldet das Wasser bis zum Hals steht. Doch genau das entspricht der Realität, und das macht es der Kommunalpolitik und den Verwaltungen so schwierig, von heute auf morgen einen Weg zum Bilderbuch-Haushalt zu finden. Und das auch noch in einer Situation mit ungekannten Inflationsraten.

Das Ganze birgt einen gefährlichen Nebeneffekt: Immer mehr Druck und immer weniger Gestaltungsspielraum führen mutmaßlich nicht unbedingt dazu, dass mehr Menschen ins politische Ehrenamt streben. Eher dazu, dass selbst hartgesottenen Kommunalpolitikern die Lust vergeht.

Keine Frage: Die Zeiten kommunaler Schuldenmacherei müssen enden. Die politische Brechstange hat aber selten positive Wirkung entfaltet.