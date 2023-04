Der Mai ist bald da und bringt hoffentlich nicht nur Blumen und Sonnenschein, sondern auch grantiges Rock-Gedonner und lustiges Lach-Unwetter. Zumindest im Programm der Kammgarn. Mit „Lautern lacht“, Thundermother, Simon Stäblein und Crematory gibt es eine Achterbahnfahrt der Frühlingsgefühle.

Los geht es am Donnerstag, 4. Mai, mit Deutschlands lustigstem Liedermacher und Lieblings-Sidekick von Joko und Klaas: Olli Schulz. Und natürlich kommt er mit seiner Band daher und einer „spontan zusammengeklöppelten Tour“ namens „Cirque du Wuffel“. Das wird wieder lustig und ironisch und voller „echter Fanliebe“ – für schmale Ticketpreise von unter 400 Euro, „inklusive ,All-you-can-eat’-Subway Buffet und Pfandbecher-Mitnahme vom Konzert“. Alles ab 20 Uhr im Kasino und mit dem „abgehangenen Lofi-Indie“-Duo Lampe aus Mannheim und Essen.

m Freitag, 5. Mai – Obacht, schon ab 17 Uhr – gibt es was für die Kids. Das Kasino begrüßt den Nashorn-Rapper Dikka und seine „Boom-Schkkakakka“-Show auf der Bühne. Mit wilden, frechen und lustigen Songs wird mal wieder eine fette Party angestoßen, an der sich schon Show-Größen wie Kool Savas, Cro, Vincent Weiss und Alvaro Soler beteiligt haben. Selbstredend wird es auch Songs zum Nachdenken geben – schließlich ist Dikka Unicef- und Nabu-Botschafter.

Ab Dienstag, 9. Mai, wird’s dreifach lustig in der Kammgarn. Dann steigt das beliebte „Lautern-lacht“-Festival - eine Kriegserklärung ans Zwerchfell bedeutet. Dafür hat man wieder hochkarätige Pointen-Schwinger ins Boot geholt: Am Eröffnungsdienstag wird Ausbilder Schmidt (bürgerlich: Holger Müller) im Cotton Club zugange sein mit seiner Show „Morgen ihr Luschen, Luschienen und Lurche“. Am Mittwoch, 10. Mai, übernimmt Thorsten Bär alias Uwe, der Kreisligatrainer den Cotton Club und gewährt mit „Balla Balla“ tiefe Einblicke in seine kreativen Trainings- und Spielpläne für den Verein „Borussia Glück Auf 07“. Am finalen Donnerstag geht es ins Kasino und zu Chako Habekost, der zu Recht „uff Monnemerisch“ brüllt: „Life is ä Comedy! - Direkt, live un Mit-Mensche“.

Dann reicht’s mit dem Gelächter in der Kammgarn. Am Freitag, 12. Mai, heißt es „Vorhang auf“ für düster donnernden Dark-Rock von Lacrimas profundere – das ist Lateinisch für: Tränen vergießen. Die vier Oberbayern um Sänger Julian Larre gießen auf ihrer Tour „Thirty Years of deepest Tears“ mächtig Öl ins Höllenfeuer und lassen den Cotton Club abtauchen in die „Schönheit zermürbender Melancholie“. Ab 20 Uhr also Taschentücher bereit halten.

Am Samstag, 13. Mai, holt dann der Kölner Comedian Simon Stäblein das Kammgarn-Publikum wieder raus aus dem Tränenfluss. Also hoffentlich jedenfalls, war er doch jahrelang mit einem Programm namens „Heul doch“ unterwegs. Jetzt schmeißt er das Publikum in ein anderes „zermürbendes“ Thema: die „Pfauenquote“. So heißt die neue Show und dreimal darf man raten, worum es geht. Ab 20 Uhr die Auflösung im Kasino.

Am 17. Mai wird es dann wieder schön musikalisch im Cotton Club. Denn die Lauterer und Berliner Singer-Songwriterin Oktober alias Clara Rothländer feiert den Release ihrer EP „Everyone’s sorry“ in der „Homebase“. Das wird sicher wieder melancholisch, gefühlvoll und herbstlich die Ohren umspielen.

Der 18. Mai gehört dem Jazz – nur wenige Wochen nach dem bestens gelaufenen 28. Jazzfestival im Kulturzentrum. Das Helge Lien Trio um den norwegischen Pianisten wird da anknüpfen, wo das Festival aufgehört hat - und in seiner „Revisited“-Show mit jazzigen Klängen voller Einfallsreichtum, Anziehungskraft und feiner Improvisationskunst garnieren. Ab 20 Uhr im Cotton Club.

Nach schönem Norweger-Jazz geht es am 19. Mai zum schönen Chanson. Zur „Nuit de la Chanson“ haben sich Pauline Ngoc und Band ein Kölner Nouvelle-Chanson-Duo namens Toi et moi ins Boot geholt. Raphael Hansen und Julia Klomfass werden sich mit Leib, Seele, Charme und Akkordeon den feinen Melodien aus dem Land der Liebe und der Revolution widmen. Ab 20 Uhr im Cotton Club.

Der 20. Mai wird dank der Gothic-Metaller von Crematory wieder düsterer. 1991 in Westhofen von Drummer Markus Jüllich und Gitarrist Lothar Först gegründet, bringen die Barden aus der Hölle nun seit über 30 Jahren „Darkness over Europe“. Da gibt es brachiale Songs über Liebe, Schmerz, Vergänglichkeit und Verlust auf die Ohren. Und das in einem „Panoptikum der Finsternis“. „Let’s go down“! Ab 20 Uhr im Cotton Club und mit den Symphonic Metallern von Hel's Throne im Vorprogramm.

Am 25. Mai wird nicht mehr mit Gothic-Klängen gepeitscht, sondern mit Worten – bei der neuesten Ausgabe des Poetry-Slams in der Schreinerei. Nur ein paar Meter weiter wird zur selben Stunde die Gypsy-Jazz-Combo Biréli Lagrène mit den Musikern Vali Mayer und Holzmanno Winterstein im Cotton Club die Saiten schwingen lassen. Double-Feature also im Kulturzentrum. Sicher für alle Besucher was dabei.

Das große Finale eines so stimmungsgeladenen Monats Mai zwischen Lach- und echten Tränen kann nur eine Band vollziehen, die mit ihrer Musik beides beherrscht: die vier Hardock-Schwedinnen von Thundermother. Am Samstag, 27. Mai, werden sie mit ihrer „Black-and-Gold“-Tour im Kasino aufschlagen und das Publikum mit dynamisch dröhnenden „Old-School“-Heavy-Rock in den Juni brettern! Da bleibt sicher kein Auge trocken vor lauter Schweißfluss und Headbangen! Los geht das „grande finale“ um 20 Uhr. Und dann heißt es: Warten auf den Juni!