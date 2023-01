Der Neujahrstag 2023 bot den Rüssinger Bürgerinnen und Bürgern gleich doppelten Grund zum Feiern: Die Gemeinde begeht in diesem Jahr das 1250. Jubiläum ihrer erstmaligen urkundlichen Erwähnung. Aus diesem Anlass wurde nun das neue Jahr im wahrsten Wortsinn eingeläutet.

„Am Neijohr geht de Heinrich Hahn met de Schell durchs Dorf“, hatte es in früheren Zeiten im Ort geheißen. Denn am Neujahrstag war es Usus, dass der Rüssinger Gemeindediener seine Bekanntmachungen öffentlich vermeldete. Die Tradition, in den Jahren 1890 bis 1924 vom Schuster Heinrich Hahn gepflegt, hat man nun im Jubiläumsjahr wieder aufleben lassen. Akteure aus Rüssingen schlüpften in die historische Rollen, Ortsbürgermeister Steffen Antweiler sorgte zudem persönlich an der Drehorgel für den passenden musikalischen Rahmen.

Am frühen Nachmittag fanden sich zahlreiche Einwohner am Dorfplatz ein, um dem Trupp auf ihrem Zug durch die gesamte Gemeinde zu folgen. Bei dieser Gelegenheit wurde zugleich jeder Haushalt mit der „Jubiläumspost“ beliefert. Neben der offiziellen Festschrift erhielten die Rüssinger vom Gemeindediener den Brief mit dem genauen Wortlaut der Bekanntmachung.

Über das Jahr hinweg sind zahlreiche Veranstaltungen rund um das Jubiläum geplant: ein großer Festakt am 4. April, Wanderungen und Ausflüge, ein Kindertheater und am 3. September ein Festumzug.