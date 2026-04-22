Am 25. April gastieren Martin Seidler und Volker Höh mit der musikalischen Lesung „Das Jahr ist ein Gedicht“ in Alsenz – und versprechen Kopfkino mit Filmmusik.

Weiter geht es im Jubiläumsprogramm zur 1250-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Alsenz mit einer musikalischen Lesung. Jeannette Anthes hat mit dem SWR-Moderator Martin Seidler über die Veranstaltung gesprochen, die einem guten Zweck dienen soll.

Herr Seidler, was genau hat es mit Ihrem Programm „Das Jahr ist ein Gedicht“ auf sich?

Die Gäste erwartet eine musikalische Lesung „in vier Jahreszeiten“. Es geht darum, wie große deutsche Dichter die Jahreszeiten wahrnehmen. Die Gedichte habe ich persönlich ausgewählt und werde dabei von Volker Höh an der Gitarre begleitet. Er ist ein sehr vielseitiger und interessanter Gitarrist und gibt den Gedichten einen einmaligen musikalischen Rahmen. Man könnte auch sagen: Er liefert die passende Filmmusik fürs Kopfkino.

Wie kamen Sie auf die Idee, Musik und Poesie zu verbinden, und wie kam es zur Zusammenarbeit mit Volker Höh?

Es begann für mich mit dem kleinen Gedichtband „Die 13 Monate“ von Erich Kästner. Hierzu hatte ich die Idee, diese Gedichte mit Musik zu unterlegen, quasi einer Art Filmmusik. Bei einer „Küchenparty“ habe ich dann Volker Höh kennengelernt. Wir haben anschließend geschaut, was anderen Dichtern zu den Jahreszeiten eingefallen ist und Volker Höh hat dazu die passende Musik ausgesucht.

Wie kam es zum Kontakt nach Alsenz?

Der entstand über die dort sehr rührige Bücherei, die auch schon mal meinen Kollegen Holger Wienpahl für einen Vortrag eingeladen hatte. Ich selbst war dort auch schon mal für eine Lesung im Einsatz.

Den Erlös der Veranstaltung wollen Sie spenden. An wen geht das Geld?

Die Einnahmen kommen vollständig der Reiner Meutsch Stiftung „Fly & Help“ zugute. Ziel der Stiftung ist es, neue Schulen in Entwicklungsländern zu bauen. Im September vergangenen Jahres hatte ich beschlossen, mit meinen Auftritten Geld für eine der Schulen zu sammeln. Jede einzelne Schule kostet zwischen 50.000 und 70.000 Euro, und bis dato kamen schon mehr als 16.000 Euro zusammen. Die Verwaltungskosten zahlt Reiner Meutsch aus eigener Tasche, sodass alle Spenden zu einhundert Prozent vor Ort ankommen.

Info

Die musikalische Lesung „Das Jahr ist ein Gedicht“ beginnt am 25. April um 19 Uhr in der Nordpfalzhalle in Alsenz. Die Karten sind zum Preis von zehn Euro in der Postfiliale Heidi Lange-Josefczyk in der Hauptstraße 66 in Alsenz erhältlich.

