Eine Journalistin aus Leidenschaft hat heute die Leitung der Lokalredaktion Kirchheimbolanden übernommen: Anja Kunz, die zuletzt für den Sport in der RHEINPFALZ am SONNTAG verantwortlich war, wechselt zur Donnersberger Rundschau.

Die 45-Jährige möchte wieder Höhenluft schnuppern. Sie kommt vom Rande des Erzgebirges aus Zwickau und freut sich, jetzt am und rund um den Donnersberg arbeiten zu können. Dabei zieht sie Obermoschel den Olympischen Spielen vor. Anja Kunz hat eine Akkreditierung für die Spiele in Paris. „Die gebe ich zurück – weil ich im Sommer nun lieber in der Nordpfalz bin“, sagt sie voller Überzeugung.

Zwei Schlüsselerlebnisse haben ihren Berufsweg geprägt. 1996 klopfte sie an die Redaktionstür der „Freien Presse“ in Zwickau, weil eine Schulfreundin einen Sprachwettbewerb gewonnen hatte. Sie schrieb in der Folge nicht nur über die Schulfreundin, sondern machte ein Praktikum in der Redaktion und war nach dem Abitur zwei Jahre lang freie Mitarbeiterin, ehe es sie zum Studium der Germanistik und Geschichte nach Heidelberg verschlug. In den Semesterferien machte sie Urlaubsvertretungen für Redakteure in Zwickau, vor allem für die Sportredaktion.

Schon früh Station im Donnersbergkreis gemacht

2001 zog Anja Kunz von Heidelberg nach Speyer, um neben dem Studium für die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Ludwigshafen zu schreiben. 2004 folgte das zweite Schlüsselerlebnis: Statt nach Südafrika auszuwandern, nahm Anja Kunz, die damals noch Schuster hieß (daher das Kürzel asch), das Angebot an, ein Volontariat bei der RHEINPFALZ zu absolvieren. Eine ihrer Anfangsstationen war Rockenhausen – seither kam sie nie mehr vom Donnersbergkreis los.

Das hatte auch weitreichende private Folgen. Bei einem Einsatz für die RHEINPFALZ bei einem Spiel der Zweiten Fußball-Bundesliga von Mainz 05 lernte die gebürtige Sächsin ihren heutigen Ehemann kennen – ebenfalls Journalist und Sportredakteur bei der Mainzer Allgemeinen Zeitung. Zur Familie gehören mittlerweile zwei Kinder im Alter von sieben und elf Jahren. Sie wohnen gemeinsam mit drei Meerschweinchen in Saulheim in Rheinhessen.

Schöner als bei Giraffen, Elefanten und Delfinen

Anja Kunz schreibt am liebsten über Menschen mit besonderen Leidenschaften oder Engagement, wichtige soziale Projekte, Alltagsthemen und -probleme, gesellschaftliche Themen, die Jung und Alt betreffen. Sie liebt Sushi und Saumagen, Pizza und Pfälzer Teller, die Musik von Ed Sheeran und den Fußball von Xabi Alonso. Ihre Leidenschaften sind: lesen, schreiben, tanzen, reisen, wandern, Sport, Freunde treffen, Pfälzer Hütten und vor allem das Meer. Sie vereint Fernweh und Heimatliebe: „Ich bin gern in der weiten Welt unterwegs, von Vietnam bis Argentinien und am liebsten in Südafrika. Nur in der Pfalz ist es noch schöner als bei Giraffen, Elefanten und Delfinen“, sagt sie.

Anja Kunz singt gern, hat aber nach eigener Aussage überhaupt kein Talent dafür. Familie und Freunde müssen das bei Feiern manchmal trotzdem aushalten. Schreiben liegt ihr mehr. Die Chefredaktion freut sich sehr auf die künftigen Texte aus der „Kleinen Residenz“.