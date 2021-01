Seit 2008 ist der Weierhof ein G8-Gymnasium. Die Schulzeit wird um ein halbes Jahr verkürzt. Zudem wird hier ganztags unterrichtet. Die Schüler lernen und machen ihre Aufgaben in der Schule, haben viele Freizeitangebote und Wahlpflichtfächer zur Auswahl. Und das Schönste: Es gibt keine Hausaufgaben.

Am besten gefällt den Schülersprechern Lisa Schreiber, Katharina Plugge, Jannis Merkel und Laura Bauer an ihrem Gymnasium das große Außengelände, auf dem auch Schule im Grünen abgehalten werden kann. Das sei wirklich ein großer Pluspunkt. Aber auch die Vielfalt an AGs von sportlichen Angeboten bis zum Leseclub sei sehr gut. Ab der 8. Klasse gibt es zum Beispiel auch „Kultur“ als Wahlpflichtfach. Außerdem wird mit Gesundheitstagen und der AG Schulsanitätsdienst großer Wert auf die Gesundheitsförderung gelegt.