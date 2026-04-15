Die gesamte Pfalz blickt am Wochenende in die Kleine Residenz. Die jeweils vier besten Damen- und Herrenteams kämpfen im Top-Four-Finale um den Pfalz-Pokal.

Der TV Kirchheimbolanden hat als einziger Verein zwei Mannschaften im Rennen. Einmal als großer Außenseiter, einmal als Favorit.

„Die Meisterschaft in der Landesliga hätten wir natürlich lieber genommen. Umso wichtiger ist jetzt aber das Top-Four-Finale, das für uns den krönenden Saisonhöhepunkt darstellt“, sagt Slavko Strock, Basketball-Abteilungsleiter des TV Kirchheimbolanden. „Wir sind stolz, nach 2024 erneut die Endrunde bei uns in Kirchheimbolanden ausrichten zu dürfen. Schön ist natürlich, dass wir gleich zwei Mannschaften dabei haben. Aber auch, dass viele Basketballer und Basketballerinnen aus der ganzen Pfalz zu uns kommen und auf den TVK blicken. Klasse ist auch, dass der Basketballverband Pfalz so stark am Wochenende präsent ist und viele Vorstandsmitglieder nach ihrer Sitzung am Sonntagvormittag bei den Endspielen in der Halle dabei sein werden. Und dann mal live sehen, was bei uns in der Halle los ist. Ich erwarte bei diesem besonderen Ereignis wieder zahlreiche TVK-Fans und hoffe auch, dass viele Anhänger der anderen Vereine den Weg zu uns in die Nordpfalz finden. Wir werden, wie schon beim letzten Mal, auch 2026 wieder einen tollen, würdigen Rahmen beim großen Saisonfinale bieten. Davon bin ich fest überzeugt.“

Geübter Organisator

Vor der Organisation ist dem TVK-Basketball-Boss nicht angst und bange. „Sechs Spiele an einem Wochenende auszurichten, sind wir gewohnt. Es gibt bei uns Heimspiel-Wochenenden mit bis zu zehn Spielen im Aktiven- und Jugendbereich“, erzählt Strock. „Wir haben viele Helfer und Helferinnen und sind ein eingespieltes Team. Beim Top-Four-Finale werden bis zu 20 Ehrenamtliche im Einsatz sein. Deshalb werden wir auch dieses Mal wieder einen professionellen sportlichen Ablauf mit dem kompletten Stellen des Kampfgerichtes gewährleisten und einen größeren Verpflegungsbereich anbieten können.“

Insgesamt kämpfen sieben Vereine mit jeweils vier Damen- und vier Herrenmannschaften bei der Pokalendrunde um die neuen Champions. Am Samstag finden zwischen 14 und 21.30 Uhr die Halbfinalspiele statt. Die beiden Endspiele sind für Sonntagnachmittag terminiert. „Unser Damenteam um Trainer Sven Radloff startet als Außenseiter ins Top-Four-Finale. Wir haben ein extrem schweres Los erwischt mit den Kaiserslautern Thunderbolts, die in der Landesliga 1, eine Liga über uns, Meister wurden und in die Oberliga aufsteigen werden“, meint der TVK-Abteilungsleiter. „Da sind die Chancen für das Erreichen des Endspiels eher gering.“ Das Pokal-Halbfinale wird ein besonderes Match für Jessica Bauer. Die erfahrene TVK-Korbjägerin wird zum letzten Mal das TVK-Trikot überstreifen, wie Strock verriet.

Leicht favorisiert

Ganz anders schätzt Strock die Lage bei den Herren ein: „Auch wenn der Pokal immer seine eigenen Gesetze hat und wir absolut an unser Limit gehen müssen, glaube ich schon, dass wir im Herren-Wettbewerb leicht favorisiert in die Pokalendrunde starten. Zumal unsere Mannschaft in starker Besetzung auflaufen wird. Die anderen Landesliga-Teams haben wir in der Liga ja in der Tabelle schon mal hinter uns gelassen. Und dann gibt es ja auch noch ein Überraschungsteam, das eine Liga darunter spielt. Ich hoffe fürs Wochenende auf das Beste.“

Der Pokalsieg ist das Ziel, doch Strock macht wie TVK-Trainerin Eva-Maria Krause-Lott deutlich, dass das Halbfinale gegen den Bezirksligisten SG TV Dürkheim/BI Speyer III kein Zuckerschlecken wird. Der „Unterbau“ des großen vorderpfälzischen Vereins mit einer Zweitliga- und Regionalliga-Mannschaft verfügt über genug Substanz und kann nicht mit einem normalen Bezirksligisten verglichen werden. Die Spielgemeinschaft wird ambitioniert und in starker Besetzung in die Kleine Residenz kommen, wie aus SG-Kreisen verlautete.

„Wir sind motiviert und wollen nach dem erfolgreichen Abschluss unserer Regionalliga-Mannschaft mit dem Gewinn des Rheinland-Pfalz-Pokals nun auf Pfalzebene mit unserem dritten Team nachlegen. Auch wenn wir der klare Außenseiter sind, werden wir alles dafür geben, den Pfalz-Pokal nach Bad Dürkheim zu holen“, sagt Johannes Roling, der schon lange für den TV Dürkheim auf Korbjagd geht. „Außerdem sind wir alle im Team extrem motiviert, da wir noch nie den Pfalz-Pokal gewinnen konnten.“

Der Promi im Halbfinale

Beim TVK-Halbfinalgegner genießt Philip Karst „Promi-Status“. Karst kann auf eine lange Zweitliga- und Regionalliga-Erfahrung zurückblicken. Der bekannte Dürkheimer Basketballer zählte letzten Runde mit durchschnittlich 30 Treffern pro Match zu den besten Schützen der Bezirksliga. Auf ihn und auch andere früher höherklassig spielende SG-Cracks müssen „Kibos“ Korbjäger besonders aufpassen, wollen sie das angestrebte Finalticket am Samstagabend (20 Uhr) lösen.

Zeitplan

Top-Four-Finale Damen und Herren um den Pfalz-Pokal am 18. + 19. April 2026 in Kirchheimbolanden (Realschule):

Damen-Halbfinal-Spiele:

TV Kirchheimbolanden – Kaiserslautern Thunderbolts (Sa, 14 Uhr); SG Deidesheim/Neustadt-Haardt – TV Clausen (Sa 16 Uhr)

Herren-Halbfinal-Spiele:

SG Ludwigshafen/Frankenthal – SG Towers Speyer-Schifferstadt (Sa 18 Uhr); SG TV Dürkheim/BI Speyer III – TV Kirchheimbolanden (Sa 20 Uhr)

Damen-Endspiel (So 14.30 Uhr)

Herren-Endspiel (So 17 Uhr).