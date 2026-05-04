Wie Sie Samen und Wurzeln unschädlich machen, ideale Behälter wählen und Abfälle verwerten. Unser Gartenexperte Andreas Raschke erklärt: So stellen Sie Kompost selbst her.

Für einen guten Kompost, den ich auch im Gemüseanbau oder in der Anzucht von Jungpflanzen benutzen kann, gibt es einige Grundsätze zu beachten. Der richtige Standort ist meist ein halbschattiger Platz, nicht zu weit abseits des Nutzgartens. Ein Kompostbehälter braucht ungefähr einen Meter auf einen Meter Platz. Idealerweise habe ich zwei Kompostbehälter, die ich im Wechsel bediene: einen, den ich fülle, und einen, in dem die Rotte abläuft und den ich ernte, während der andere arbeitet.

Die richtigen Zutaten sind im Allgemeinen alles, was aus dem Garten kommt: feine Äste (Äste mit mehr als einem Zentimeter Durchmesser häckseln), trockene Staudenteile, Gemüse- und Obstreste, Laub und Grasschnitt. Nicht hinein gehören Speisereste, Knochen, Wurzelstücke von anwurzelnden Pflanzen, also Schlehen, Giersch, Löwenzahn, und reife Samenstände von sich aussamenden Pflanzen, wie Rasengräser, Löwenzahn oder Disteln. Denn meist erreicht der Kompost im Garten nicht die Rottetemperaturen, um diesen Samen und Wurzeln den Garaus zu machen. Ich kann aber, wenn keine braune Tonne zum Entsorgen zur Verfügung steht, diese Stoffe extra kompostieren und dann zur Bodenverbesserung für Bäume und Sträucher verwenden.

Der Behälter ist wichtig

Das richtige Behältnis ist meist ein Gitter, eine Tonne oder ein Gerüst aus Holz oder Kunststoff. Für den Kompost im Gemüsebau muss man bei Kompostboxen aus behandeltem (kesseldruckimprägnierten) Holz wissen, dass diese imprägnierenden Stoffe – meist Salze aus Bor oder Kupfer – auch in den Kompost wandern und sich nicht abbauen. Für ein gesundes Gemüse ist das kontraproduktiv. Gut geeignet sind Behältnisse aus recyceltem Kunststoff, zwar ein Erdölprodukt, aber witterungs- und verrottungsfest. Mir ist nicht bekannt, dass sich dort Stoffe auswaschen oder absondern. Im Handel gibt es dort auch gute und schlechte Schnellkomposter. Wichtig ist für einen guten Kompost eine gute Luftzufuhr und ausreichende Feuchtigkeit. Bei vielen Schnellkompostern verdampft zu viel Wasser, und man muss auch dort mal nachgießen. Auch gut sind besonders für kleine Gärten Wurmkisten. Die darin gehaltenen Kompostwürmer fressen alles auf, was man hinein gibt.

Der richtige organische Prozess in der Kompostierung benötigt einen direkten Zugang zum Boden, damit Kompostwürmer aus dem umliegenden Garten in den Kompost einziehen können und die Bakterien dazu kommen. Eine Kompostierung benötigt Feuchtigkeit und Luft; unter Sauerstoffabschluss entsteht Fäulnis, kein Kompost. Deshalb muss die organische Masse immer gut gemischt sein. Besonders bei feinlaubigen Abfällen und Grasschnitt ist darauf zu achten, dass diese nicht zusammenmatschen. Wenn die Zutaten zusammenfallen: Kompost auflockern.

Wenn es gut gelingt, braucht der Kompost nur wenige Monate bis maximal ein Jahr zur Reife. Im Prinzip arbeitet man von Saison zu Saison und hat immer wieder guten Kompost. Je nach Verwendung siebe ich diesen aus: feinen Kompost brauche ich mit Sand gemischt in der Gemüse- und Staudenansaat. Den groben kann ich gut im Staudenbeet oder zwischen Jungpflanzen als Mulchschicht aufbringen.

Info

Wenn Sie eine Frage zu Ihrem Garten haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de. Mit etwas Glück beantwortet Andreas Raschke Ihre Frage in der nächsten Folge von „Gelassen im Garten“ Anfang Juni.

Der Autor

Andreas Raschke ist im Donnersbergkreis als Pflanzenexperte und „Pflanzendoktor“ bekannt. Im Jahr 2024 wurde Raschkes Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Bayerfeld-Steckweiler vom Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung als „Donnersberger Klimaheld“ ausgezeichnet.