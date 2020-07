Was für ein Herzschlagfinale in der Facebook-Abstimmung zwischen den Halbfinalisten Belgien und Frankreich! Nachdem Jonathan Overlaet am Mittwochabend in der Facebook-Abstimmung weit vorne lag und eigentlich schon wie der sichere Sieger aussah, holte der Franzose Arnaud Nicaise noch einmal kräftig auf, verkürzte den Abstand immer weiter und zog schließlich kurz vor Ende der Abstimmung am Belgier vorbei. Nicaise hatte am Donnerstagmorgen noch einmal über seine Facebookfreunde deren Freunde mobilisiert und sich so die entscheidenden Stimmen – zum Teil auch aus den USA – gesichert. 765 Leute hatten sich an der Abstimmung beteiligt. 52 Prozent stimmten für Nicaise, 48 Prozent für Overlaet. Da der Franzose nun 35 Stimmen Vorsprung hat, dreht er den 2:3-Rückstand aus dem Halbfinale auf den 6:3-Endstand.

Somit heißt das Finale der RHEINPFALZ-Mini-EM Deutschland gegen Frankreich – Florian Debus gegen Arnaud Nicaise. Die beiden werden wieder in verschiedenen Minispielen gegeneinander antreten, bevor der endgültige Sieger Anfang nächster Woche auf Facebook gekürt wird. Dann wissen wir endlich, wer der erste Gewinner der RHEINPFALZ-Mini-EM ist.