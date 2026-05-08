Der Traum ist ausgeträumt. Jedenfalls erst einmal in dieser Saison. Die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler wird nicht in die Landesliga West aufsteigen.

Die SG verlor ihr vorgezogenes Auswärtsspiel bei der TSG Wolfstein/Roßbach, die auf dem vierten Platz steht, mit 2:4 (1:2). Zeitgleich gewann der Tabellenzweite, der SV Nanz-Dietschweiler, seine Partie bei der SG Eppenbrunn mit 2:1. Somit zog der SV mit dem derzeitigen Tabellenführer 1. FCK Portugiesen nach Punkten wieder gleich. Beide Teams haben 63 Zähler. Für die SG Rockenhausen/Dornbach/ Gundersweiler dagegen bedeuteten die Spielausgänge das Aus im Kampf um den Aufstieg.

Die Halter-Elf blieb nämlich bei 56 Zählern stehen. Damit haben die SG-Akteure sieben Punkte Rückstand auf das Spitzenduo. Allerdings hat Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler schon 30 von insgesamt 32 Saisonbegegnungen absolviert. Die FCK-Portugiesen und Nanz-Dietschweiler dagegen erst 29. Rechnerisch geht also in Sachen Platz eins oder zwei für die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler nichts mehr.

Zwei bittere Gegentore

In Wolfstein mussten die Donnersberger im ersten Durchgang zwei bittere Gegentore einstecken. Andy Schady erzielte die 1:0-Führung der Wolfsteiner (20.), die auch in der Folge das aktivere Team waren. Jerrit Braun erhöhte auf 2:0 (21.). Beim Anhang der SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler kam aber vor der Halbzeitpause noch einmal Hoffnung auf. Luke Dunne, in dieser Saison vielleicht der auffälligste Spieler bei den Donnersbergern, verkürzte nur 120 Sekunden nach dem zweiten Gegentor auf 1:2 (36.).

Die SG kam offensiv aus der Kabine. Doch die Wolfsteiner erwischten den besseren Start in Durchgang zwei. Noah Donner gelang das 3:1 (48.). Ein Nackenschlag für die SG. So langsam machte sich dann auch ein wenig Frust breit. Alexander Schneider kassierte bei Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe (69.). Kurz darauf gelang der TSG Wolfstein-Roßbach in Überzahl das 4:1 (71.). Die Begegnung war damit entschieden.

Karl-Heinz Halter plant für die nächste Saison

Die Gäste gaben aber nicht auf. Allerdings gelang nur noch der zweite Treffer. Luke Dunne verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:4 (90.+3). Das war dann zugleich der Endstand. In den restlichen beiden Saisonpartien will die SG versuchen, den dritten Tabellenrang zu verteidigen. Am Sonntag, 17. Mai, empfangen die Donnersberger zu Hause noch den SV Alsenborn. Im abschließenden Rundenspiel müssen die SG-Akteure am Sonntag, 24. Mai zum SV Battweiler. Momentan liegt die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler zwei Punkte vor dem Vierten TSG Wolfstein-Roßbach.

Coach Karl-Heinz Halter hat für die kommende Runde ja schon zugesagt und angekündigt, dass das Team einige erfahrene Neuzugänge bekommt. Klar ist: Der Trainerfuchs, der im Sommer 2025 die SG übernahm, will auch in der kommenden Saison vorne mitspielen. Ein Aufstieg ist in dieser Runde eigentlich auch kein Thema gewesen. Doch in der kommenden Runde könnte die SG tatsächlich wieder eine gute Rolle spielen – und erneut von der Landesliga West träumen.