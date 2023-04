Warum nur in einer Welt unterwegs sein, wenn man in vielen zu Hause sein kann? Dieser Frage widmet sich das Duo Ragawerk, das am Samstag, 15. April, um 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof auftritt.

Musik wie ein Roadtrip in Gedanken. Der Soundtrack eines Films, der nur in der Vorstellung existiert. Ein Episodenfilm, gedreht auf den Straßen zwischen Deutschland und Indien. Vorder- und Hintergründe wechseln. Perspektiven ändern sich. Die „Weltenvereiner“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) vom Max Clouth Clan sind jetzt Ragawerk.

Sie spielen mit hymnischen Melodien, filmmusikalischen Klängen und mitreißenden Rhythmen. Westliche und indische Einflüsse verschmelzen zu einem charakteristischen Sound, raffinierte Strukturen werden mit ausdrucksstarken Improvisationen kombiniert. Ragawerk spielten auf ihren Reisen durch Deutschland und Indien schon auf Jazzfestivals in Brandenburg, Frankfurt und Delhi und waren in den Goethe-Instituten in Chennai, Trivandrum und Hyderabad zu Gast.

Karten gibt es an der Abendkasse, ein Vorverkauf findet nicht statt. Der Veranstalter, der Verein Neuer Landweg bittet um Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über Homepage unter neuerlandweg.de. Weitere Infos zur Band unter https://www.ragawerk.com/.