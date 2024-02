Erstmals zu Gast in Rockenhausen ist in der Reihe RokMusic das Folk-Pop-Duo Gazebo Tree aus Wiesbaden. Das Konzert findet am 5. März im Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni statt.

Nach einer fasnachtsbedingten Pause im Februar geht die Reihe RokMusic, mit der Veranstalterin Margarete Schneider immer wieder dienstags Konzerte ins Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni in Rockenhausen bringt, kommenden Dienstag weiter.

Zu Gast sein wird das Duo Gazebo Tree, das mitreißende, akustische Musik macht – zwischen Folk, Pop und Blues. Ein Markenzeichen ist ihr zweistimmiger Gesang. Auch das Instrumentarium ist ungewöhnlich, live spielt das Duo Akustikgitarre, Kick Drum, Harmonium, Zigarrenboxgitarre und Clawhammer-Banjo.

Geschichten, die bewegen sollen

Isabel und André Rößler kommen aus Wiesbaden und haben sowohl eigene Songs – das Albumdebüt erschien vor sechs Jahren – als auch Covernummern im Programm. Folkig und fröhlich geht es etwa im Song „Long Time Ago“ zu, einem Lied, das zurück blickt auf eine frühe Liebe, die weiter andauert. Die Musiker begleiten sich dabei mit Gitarre und Banjo. Isabel Rößler singt mit kräftiger Americana-Stimme, André Rößler bleibt eher dezent im Hintergrund: ein Song, der nachdenklich wirkt, aber auch direkt zum Mitwippen und Mitsingen einlädt.

Isabel Rößler habe „eine Wahnsinnstimme, rauchig, bluesig, ihr ,Me and Bobby McGee’ reißt das Publikum von den Sitzen“, freut sich Veranstalterin Margarete Schneider bereits auf den Auftritt. Zum Repertoire gehört neben Country, Folk und Blues aber auch Französisches, etwa von Guillaume Grand.

„Handgemachte, ehrlich-authentische Musik, die Geschichten erzählt und bewegt“, möchten Gazebo Tree, die schon über 600 Auftritte gespielt haben, ihrem Publikum bieten. Für Ihr Album „Gazebo Tree“, das sie in ihrem heimischen Studio aufgenommen hatten, haben sie auch Größen der Country- und Bluesszene aus den USA zur Zusammenarbeit gewinnen können, darunter Schlagzeuger Greg Morrow aus Nashville, der bereits mit Sheryl Crow und Johnny Cash arbeitete.

Termin

Das Konzert am Dienstag, 5. März, im Zirkushaus in der Schlossstraße Rockenhausen, beginnt um 19.30 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse.