Meisterhafte Verbalakrobatik und voller Körpereinsatz: Mit einem Mix aus Text und Pantomime war das Duo Blömer//Tillack im Theater Blaues Haus zu Gast.

Die Welt im Jahr 2026 sei unverkennbar aus dem Ruder gelaufen, die Zeit schreie nach Heldentum. Gut, dass Blömer und Tillack zur Stelle sind. Und schließlich gelte „zwei sind besser als einer“, wie das Duo zu Beginn klarstellte.

Die Wortkünstler Bernd Blömer und Dirk Tillack reminiszieren zunächst über die Helden ihrer Jugend zwischen Tarzan und echten Kerlen auf der Kirmes. Wahrer Herr über Gewinner und Verlierer war der Losverkäufer. Die Sprach-Jongleure öffnen ein Sammelalbum der besonderen Art: zehn Hoffnungs-Lose gäbe es für ein Freilos, ein Bild von Elon Musk zählt als Halt-Los. Letzteres fügt sich in Kombination mit einem Skrupel-Los und einem Gewissen-Los zu einem guten Trio. Alice Weidel wird als Alternativ-Los gewertet, Markus Söder geht in einer Doppelfunktion als Hemmungs-Los in Lederhose, wahlweise aber auch Gewissen-Los durch.

Auf Heldensuche

Das Publikum wird anschließend per „eigens entwickeltem standardisiertem, überkonfessionell nachhaltigem und abriebfestem Fragebogen“ in die weitere Heldensuche einbezogen. Gute Chancen für diejenigen, die schon einen echten Heldennamen mitbringen: Manfred und Irene aus dem Saal dürfen sich entscheiden, ob sie denn auch spontan dazu bereit wären, den Heldentod zu sterben.

Helden seien schließlich überall zu finden, stellten Blömer und Tillack auch auf der Anreise übers Land am Kartoffelstand fest. Den Erdknollen attestiert man allemal Heldenqualitäten. Das Duo lässt eine multiresistente Hybrid-Edelknolle und eine 1A-Biokartoffel miteinander wettstreiten, wer denn nun der größere Held ist. Es lässt sich nicht final klären, aber man weiß: mehlig sind die Armen, denn ihnen gehört bekanntlich das Schimmelreich.

Akrobatische Höchstleistung

In der Folge wird das Publikum in eine Galavorstellung pantomimischen Könnens erneut miteinbezogen. In ihrer eigenen Version des Ratespiels „Charade“ laufen Bernd Blömer und Dirk Tillack sowohl körperlich als auch sprachlich zu akrobatischer Höchstleistung auf. Blömer erweist sich zudem als Meister im Akzentsprechen und teilt seine Version von „I have a dream“. Ausgerechnet Emmanuel Macron erscheint ihm des nächtens in einem wilden Traum als selbsternannter Superheld. Am Ende scheitert dieser jedoch in seiner Mission und beißt sich an Sahra Wagenknecht und Michelle Obama die Zähne aus.

Besinnlich geht es nach der Pause weiter: Dirk Tillack grübelt und hadert am Klavier in einem Lied mit der allgemeinen Schlechtig- und Heldenlosigkeit der Welt. „Gedanken, die einem so kommen können, wenn der Zug bei Osnabrück stecken bleibt. Zu viel Welt da draußen“, ist sein lakonisches Fazit. Dem melancholischen Exkurs folgt die Suche nach Thor, dem Helden der nordischen Mythologie. Der Donnergott habe offenbar in dem Schlamassel seinen Hammer verloren und leide jetzt nur noch unter „Rücken“. „Am Ende ist er wohl auch nur ein alter, weißer Mann, dessen Image stark angekratzt ist“, so die Feststellung. Für die Jüngeren sei die Figur ohnehin schon längst „cringe“, denn „Babo ist uncool geworden“.

Frau Hilsebrink aus dem dritten Stock

Das Duo fragt sich, ob denn nicht wenigstens ein König zum Helden tauge. „Tillack der Erste hätte da ein paar famose Ideen“, mutmaßt der Kabarettist. Am Ende bliebe eigentlich nur noch der „Held der Arbeit“ übrig, den man unter den Dachdeckern vermutet. Wäre da nur nicht Frau Hilsebrink aus dem dritten Stock, die stets vergisst das Gas abzudrehen und dem Dachgeschoss kurzerhand ein unrühmliches Ende bereitet.

Zum Abgang heißt es: „Der letzte Gang kann kein leichter sein“, kündigt das Duo zum Abschluss an. Blömer und Tillack laufen noch einmal mit einer ausdrucksstarken Darstellung über die charmante Begegnung zweier Weinbergschnecken zu pantomimischer Perfektion auf. Doppelt hielt in der Tat besser: am Ende eines kurzweiligen Abends durfte man sich nach einem Stakkato aus schnellen Szenenwechseln, Choreografien und ebenso treffsicheren wie schwarzhumorigen Wortgefechten zwischen Dirk Tillack und Bernd Blömer dann einfach ganz heldenhaft entspannen.