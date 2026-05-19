Laut Statistik steht für die Kitas im Kreis mehr Personal als vor fünf Jahren zur Verfügung. Trotzdem herrscht Mangel. Landrat Guth spricht vom „Kita-Pleite-Gesetz“.

Betrachtet man die Zahlen für den Donnersbergkreis, sollte die Lage in den Kindertagesstätten eigentlich nicht ganz so angespannt sein. Denn in den vergangenen Jahren ist das Personal gewachsen: Nach Angaben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz stieg die Anzahl des pädagogischen, des Leitungs- und Verwaltungspersonals in den Kindertageseinrichtungen im Donnersbergkreis zwischen März 2021 und März 2025 von 625 auf 780. Zum Gesamtpersonal zählen dabei nicht nur ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch Leitungs-, Verwaltungs- und weitere Kräfte. Auch die Anzahl der Beschäftigten mit Erzieherausbildung legte zu: von 450 auf 550. Die Statistik zeigt allerdings nur die Lage an einem Stichtag, dem 1. März. Wie angespannt der Alltag über das Jahr hinweg tatsächlich ist, lässt sich daraus nur begrenzt ablesen.

Und doch berichten Kitas im Donnersbergkreis immer wieder von Ausfällen, personellen Engpässen und Notbetreuung. Warum also hakt es trotz steigender Personalzahlen? Ein Grund, der in der Debatte immer wieder genannt wird, ist das Kita-Zukunftsgesetz von Rheinland-Pfalz, das seit Juli 2021 gilt. Es sollte die Betreuung verbessern und stärker am Bedarf von Kindern und Familien ausrichten, mit beitragsfreien Plätzen ab zwei Jahren, einem Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung am Stück mit Mittagessen und einem Personalschlüssel, der sich an der Anzahl der Kinder statt an Gruppen orientiert.

Landrat Guth: „Das Kita-Pleite-Gesetz“

In der Praxis bedeutet ein Personalplus laut Statistik jedoch nicht automatisch Entlastung im Alltag. Auch für den Donnersbergkreis gilt: Viele Beschäftigte arbeiten in Teilzeit, fallen krankheitsbedingt aus oder sind durch Leitungsaufgaben, Dokumentation, Elterngespräche, Fortbildungen und Organisation gebunden. Das Problem: Gerade in kleineren Teams, wie sie in ländlichen Regionen üblich sind, belasten einzelne Ausfälle den Betrieb direkt spürbar.

Landrat Rainer Guth kommentiert das Kita-Gesetz so: „Das Kita-Pleite-Gesetz, wie ich es immer nenne, hat die Trägervielfalt bereits stark reduziert, überfordert das Kita-Personal und die kommunalen Finanzen. Das Land macht sich mit dem Gesetz finanziell einen schlanken Fuß, überhöht die Verbesserungen und blendet die massiven Unzulänglichkeiten komplett aus.“

GEW: Physische und psychische Belastung

Fünf Jahre nach dem Start des Kita-Zukunftsgesetzes zieht auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine kritische Bilanz. „Leider haben sich zentrale Warnungen bestätigt“, sagt Kathrin Gröning, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz der RHEINPFALZ. Die GEW habe früh darauf hingewiesen, „dass die unzureichende Personalausstattung und die Regelungslücken im Gesetz die Umsetzung massiv erschweren würden“. Heute zeige sich das in „steigender Belastung bei den Beschäftigten, fehlender Verlässlichkeit in den Betreuungszeiten und eingeschränkter Bildungsarbeit“.

Als größte strukturelle Probleme nennt Gröning den unzureichenden Personalschlüssel, fehlende Vertretungsreserven und eine chronische Unterfinanzierung. Auch die Zeit für Leitungstätigkeiten werde nicht angemessen berücksichtigt, hinzu komme ein hoher Verwaltungsaufwand in den Einrichtungen. Besonders spürbar seien die Folgen bei den Arbeitsbedingungen. Ein „zentraler Faktor“ sei die siebenstündige durchgehende Betreuung. „Wir sehen vielerorts eine deutliche Verdichtung der Arbeit“, sagt Gröning. Pausen könnten häufig nicht verlässlich genommen werden, Ausfälle im Team ließen sich kaum auffangen. Das führe zu physischen und psychischen Belastungen bei den Fachkräften.

Kleinere Teams, weniger Puffer

Kleine Tagesstätten haben weniger Puffer als große Einrichtungen. Heißt: Fällt dort jemand aus, ist das schneller im gesamten Alltag spürbar. Selbst wenn die Gesamtzahl der Beschäftigten steigt, heißt das nicht automatisch, dass überall ausreichend Reserven vorhanden sind, um Krankheit, Urlaub oder Fortbildung abzufangen.

Beim Fachkräftemangel zeichnet die GEW ein differenziertes Bild. Zwar habe sich die Lage in Teilen etwas entspannt, auch wegen verstärkter Ausbildung und regional sinkender Kinderzahlen. Von Entwarnung könne aber keine Rede sein. Zudem seien die Personalschlüssel weiterhin zu niedrig. Selbst dort, wo rechnerisch genug Personal vorhanden sei, fehle es in der Praxis oft an Kräften, um Ausfälle aufzufangen und Qualität zu sichern.

Wenn Personal entlassen werden muss

Das Jugendamt des Donnersbergkreises fasst konkrete Auswirkungen auf lokaler Ebene zusammen: „Das Gesetz enthält durchaus sinnvolle Ansätze, wie die multiprofessionellen Teams. Die praktische Umsetzung bringt jedoch etliche Probleme mit sich. So führt etwa die platzgenaue Personalisierung dazu, dass sich selbst geringfügige Veränderungen unmittelbar auf den Personalschlüssel auswirken. Und dann kann es sein, dass Personal entlassen werden muss, und zwar ungeachtet arbeitsrechtlicher Bestimmungen. Viele der neu geschaffenen oder unterbliebenen Regelungen belasten die über lange Jahre gewachsene Zusammenarbeit vor Ort. Das betrifft zum Beispiel interpretationsbedürftige Sachverhalte, aber auch Refinanzierung, was oftmals zu Verunsicherung bei allen Beteiligten führt und flexible Lösungen erschwert.“

Die Sicht des Bildungsministeriums

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium bewertet auf Anfrage der RHEINPFALZ die Lage positiver. Seit dem Start der Fachkräftekampagne „Werde Erzieherin oder Erzieher“ im Februar 2023 gebe es landesweit rund 2680 pädagogische Fachkräfte mehr in den Einrichtungen, im Donnersbergkreis etwa 60 zusätzliche. Das Ministerium sieht darin einen Beleg, dass Maßnahmen Wirkung zeigen.

Mit Blick auf die Nordpfalz verweist das Ministerium auf positive Beispiele: So war das Kitabündnis Nordpfälzer Glückskinder eine Station der sogenannten Verlässlichkeitstour von Ex-Bildungsministers Sven Teuber. Das Ministerium hebt den Verbund als Beispiel für funktionierendes Personalmanagement hervor. Grundsätzlich weist es die pauschale Beschreibung von „Kita in der Krise“ zurück. Ob Betreuung verlässlich und pädagogische Arbeit gut möglich seien, hänge stark von Jugendamt, Träger und Einrichtung ab. Entscheidend sei, dass Träger die Möglichkeiten, Pesonal verschieden einzusetzen, nutzten, etwa durch Vertretungspools, gutes Management, unbefristete Verträge und Fortbildungsangebote. Als Konsequenz aus der Verlässlichkeitstour erkenne das Land künftig pauschal 15 Prozent Vertretungsbedarf an.

Instrumente vorhanden, Nutzung entscheidend

Nach Darstellung des Ministeriums hat das Kita-Zukunftsgesetz wichtige Verbesserungen gebracht: zusätzliche personelle Ressourcen, das Sozialraumbudget und den Rechtsanspruch auf die siebenstündige durchgehende Betreuung. Die aktuellen Probleme wie Fachkräftemangel und hohe Belastung seien nicht allein Folge des Gesetzes, sondern Ausdruck größerer struktureller Entwicklungen.

Mit Blick in die Zukunft richtet sich der Fokus auf die angekündigte Novellierung des Gesetzes 2028. Aus Sicht der GEW ist diese Reform dringend erforderlich, um die Schwachstellen zu beheben. Das Bildungsministerium hingegen sieht darin die Chance, das bestehende System auf Grundlage der laufenden Evaluation weiterzuentwickeln.