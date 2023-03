Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Gedenken an die Zerstörungen der Reichspogromnacht und an das vormals lebendige jüdische Leben in der Kreisstadt, versammelten sich am Dienstag zahlreiche Menschen auf dem Platz der ehemaligen Synagoge. Unter ihnen Beate Klarsfeld, die Preisträgerin der diesjährigen Friedenstage.

Feierlich begrüßte der Posaunenchor unter der Leitung von Martin Reitzig die zahlreichen Besucher an der Gedenkstätte der alten Kirchheimbolandener Synagoge. Der Organisator der Friedenstage,