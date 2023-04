Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Schillerstraße stehen in drei Gebäuden insgesamt fünf städtische Eigentumswohnungen zum Verkauf an. Das Mindestgebot beträgt laut Wertgutachten für die Wohnungen im Paket 323.450 Euro. Die Stadt begründet die Entscheidung für einen Verkauf der Wohnungen mit Belastungen, die das Engagement dort mit sich bringt.

„Wir wollen die Mieter, mit denen wir keinerlei Probleme haben, schützen. Denn die Mietverträge bleiben auch nach dem Verkauf bestehen“, sagt Stadtbürgermeister