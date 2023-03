Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist Radprofi, startet bei der Deutschen Meisterschaft oder ist bei internationalen Rundfahrten dabei. Keine Frage, Jonas Rapp ist fit. Was der Donnersberg damit zu tun hat, wieso das Training den Alsenzer manchmal auch in den Pfälzerwald verschlägt und was Einsteiger tun können, hat er im Gespräch verraten.

Kaum ein Tag vergeht, ohne, dass Rapp sich auf sein Rennrad geschwungen hat. Als Profi schiebt er sechs Einheiten pro Woche, „manchmal auch sieben, ein Ruhetag sollte aber schon sein“.